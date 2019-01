Gisela Berger disparó contra Scioli en Twitter y generó un escándalo

La modelo Gisela Berger sorprendió a todos en Twitter al publicar un escandaloso tweet contra Daniel Scioli, padre de su hija, Francesca, lo cual se transformó inmediatamente en tendencia en la red social.

"Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras la gente se muere de hambre, ¡MIENTE! ¡Vacaciones en COURCHEVEL, FRANCIA! ¿Dónde está la plata del país?", escribió la modelo desde su cuenta, junto a una foto donde se la ve a ella misma junto al exgobernador bonaerense y excandidato presidencial, aparentemente con los alpes franceses de fondo.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA 🇫🇷 !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

"Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto, pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", señaló la modelo, al tiempo que confirmó la autoría del tweet mientras muchos se preguntaban si se había tratado de un hackeo.

Consultaba para saber si tenía miedo, Gisela respondió: "Sí, obvio. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere".

A su vez, indicó que el exgobernador bonaerense le pedía favores para su campaña electoral. "Sí, tal cual. Es un pedido que él me hizo. Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque sé que no van a hacer nada. Es para protegerme", dijo la modelo.

También aseguró que "la hija no le importa. Lo único que quiso hacer es sacarse fotos y publicarla, algo que yo no quería. A la nena la protejo y por eso no pongo fotos de ella en ningún lado. Él puso fotógrafos en la fiesta para que se publiquen porque a él le sirve".

Minutos más tarde, la modelo le detalló al periodista Jorge Rial por WhatsApp: "Me amenazaron para no hablar".