Villada: “El apoyo de Romero a Urtubey es personal, no del frente”

Medido en sus términos, teniendo en cuenta el peso de la opinión del exgobernador, Villada aclaró al periodista Daniel Torres para el Expreso Salta: “como frente político hemos quedado en que vamos a discutir lo que haremos en torno de las elecciones nacionales, recién en el segundo trimestre de este año, es decir pasado el mes de marzo”.

Luego, trajo a colación expresiones de Gustavo Sáenz, al afirmar: “creemos muy importante que haya candidatos a nivel presidencial que sean de Salta, como es el caso del Gobernador y el del Diputado Nacional, Alfredo Olmedo, porque sabemos que la trascendencia de esas candidaturas significa la posibilidad de soluciones para nuestra provincia, pero no hemos tomado decisión al respecto”.

Sobre si esto puede significar un quiebre en la relación con el PRO, el ex titular del Concejo Deliberante dijo que espera que no sea así, y recordó: “en el año 2015 como frente había gente que apoyaba a Sergio Massa y otros sectores a Mauricio Macri, y hemos podido convivir y presentamos candidatura a gobernador con Juan Carlos Romero, que no triunfó en las elecciones, pero sí logramos conducir el municipio Capital, por eso respetamos las opiniones vertidas por el Senador, pero como frente no hemos tomado una decisión todavía”.