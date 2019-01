Lavagna y Lifschitz almorzaron juntos y ya piensan en un proyecto de unidad

El actual gobernador de Santa Fe viajó especialmente para reunirse con el ex ministro de Economía. Conversaron sobre la situación y el futuro del país.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, es uno de los actores importantes de la política nacional que desde hace un tiempo menciona a Roberto Lavagna cuando le preguntan quién podría encarar con firmeza el camino a la Casa Rosada en 2019. Lo hizo a finales del año pasado, cuando sugirió que el ex ministro de Economía nacional "puede ser el hombre del consenso". Y por lo visto el jueves en Cariló, la declaración no fue sólo un gesto diplomático: ese día ambos dirigentes aprovecharon las nubes y el viento sur que impidió disfrutar de la playa y, junto a sus esposas, almorzaron y proyectaron ideas y eventualidades. De alguna manera, con la foto para la que posaron comenzó el año electoral.

Roberto Lavagna está alojado en una bonita casa en Cariló y pasa los días entre el ocio familiar y las reuniones políticas. Por ahora, el economista de 76 años no descarta ni afirma que vaya a ser candidato, pero sus movimientos empiezan a dar ciertos indicios de que algo de la situación le atrae.

La reunión con Lifschitz, que llegó a Cariló el miércoles por la noche junto a su esposa especialmente para el encuentro y se volvió al otro día a Santa Fe, es todo un mensaje.

Si bien ambos dirigentes evitaron hacer comentarios ante Infobae respecto del contenido de la charla que mantuvieron en Cariló, este medio pudo reconstruir que los une la voluntad de vencer a Cambiemos en las próximas elecciones y recuperar el desarrollo productivo. "Lo que está claro es que para evitar que el país siga con estos problemas sociales y económicos hay que conformar un gran frente de unidad", explicaron allegados a Lavagna.

Por ahora son todas posibilidades, pistas y construcción, lo que en la jerga se conoce como "rosca". Si hay una decisión tomada, aun no la dejaron trascender. Lo cierto es que ambos dirigentes coinciden en que se necesita un proyecto alternativo a los "polos" M y K como opción para el electorado.

Lavagna está con ganas de jugar en la carrera hacia Balcarce 50, pero todavía no tomó decisión alguna. Lifschitz, en tanto, cree que es el mejor nombre para encabezar "un proyecto de unidad de peronistas, radicales, progresistas e independientes". Y cree que si eso se da, puede ser una sorpresa.

"Hablaron de un proyecto alternativo al de Macri y al de Cristina y avanzaron", comentaron fuentes muy allegadas a ambos dirigentes, que ampliaron: "Ellos creen que este escenario electoral así planteado es igual al de 2015 y la gente está necesitando otras opciones".

El gobernador santafesino por el Partido Socialista resalta del ex ministro "su trayectoria, su experiencia" y que "tiene visiones para ordenar este país y esta economía desquiciada. Es una figura cercana para el peronismo, el radicalismo y para nosotros. Es una figura potable".

Un rato después del almuerzo con Lavagna, mientras volvía a Santa Fe, Lifschitz declaró en Radio con Vos: "El problema no son las personas sino los proyectos, el límite no tienen que ponerlo las personas. Creo que a veces es bueno tener en el equipo a un Messi o a un Maradona para ganar un campeonato. Hay equipos que sin tener una estrella famosa logran buenos resultados. Tal vez en esta oportunidad no hay un dirigente que pueda por si sólo sintetizar una idea, pero sí varios dirigentes que nos podemos poner de acuerdo en un proyecto común. Hay alternativas, las primarias son una herramienta".

Lifschitz cree que los que no están en esos polos "están cerca", y considera que el desafío será evaluar si son capaces de construir un proyecto común. En ese sentido, y aunque no reveló que un rato antes se había encontrado frente al mar con el economista, en la entrevista radial consideró que "Lavagna es una de las figuras que hoy pueden generar acuerdos".

El santafesino ve a Lavagna muy preocupado por la realidad del país pero sabe que el hombre en cuestión aun no tomó una decisión. "Es una de las figuras necesarias para el país del futuro, pero no es el único, hay que armar un buen equipo y sumar dirigentes del radicalismo, el peronismo, el progresismo, de la sociedad civil, y podemos armar un equipo", consideró.

Días atrás Lavagna también se reunió con Ricardo Alfonsín. El ex ministro confirmó del mismo modo que lo había hecho el dirigente radical en una entrevista publicada el miércoles.

En esa charla con este medio, el hijo del ex Presidente consideró que Martín Lousteau podía ganarle a Mauricio Macri en una interna dentro de la alianza Cambiemos. "La UCR tiene miedo, pero Lousteau le puede ganar a Macri y tendríamos un presidente radical", dijo Alfonsín.

Para Lifschitz "el problema no es Lousteau, el problema es Cambiemos". Y explicó que tiene "mucho diálogo con Lousteau". Consideró que el joven -también ex ministro kirchnerista- "es muy crítico y coincidimos en cuanto a las líneas más importantes. Pero no coincidimos en la estrategia, que para mí es por afuera de Cambiemos".

Desde el entorno de Lifschitz expresaron que volvía de Cariló a su provincia. La respuesta fue: "Vuelve ilusionado". El próximo movimiento, se intuye, lo deberá dar Lavagna.