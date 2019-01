Marcos Díaz será arquero de Boca Juniors

El ex Huracán firmará por un año y medio y peleará un puesto con Andrada. Y Rossi se irá a préstamo.

Se terminó una de las novelas del verano y finalmente, el arquero Marcos Díaz jugará en Boca Juniors. El acuerdo se dio entre el representante del jugador, Juan Cruz Oller, y Daniel Angelici, quienes se juntaron para cerrar de palabra el arribo del arquero. El mismo se calzará el buzo azul y oro en las próximas horas.

El ex Huracán firmará su contrato el viernes y se sumará a la pretemporada, en Cardales, para realizar las actividades precompetitivas a la par de sus nuevos compañeros. Será el cuarto refuerzo del equipo de la Ribera junto a Iván Marcone, Jorman Campuzano y Junior Alonso.

Gustavo Alfaro tendrá en el plantel a un experimentado arquero y un viejo conocido. Esta tarde, el flamante entrenador hablado muy bien en la conferencia de prensa: “Es muy buen arquero, extraordinario, más allá de que pueda venir o no a Boca. En un momento lo postulé para la Selección. Si viene, viene a competir como vienen todos. Hoy Esteban (Andrada) demostró que es el arquero de Boca”.

De esta manera, quien no tendrá lugar en el Xeneize es el joven Agustín Rossi. El mismo había sido cuestionado en su momento, pero tras unas excelentes performance logró ganarse el cariño de los hinchas. El jugador de 23 años había llegado en la era de Guillermo Barros Schelotto, quien ahora deberá irse a préstamo. “Necesita competencia, pero tiene un año y medio de contrato y si Boca lo cede a préstamo se le complicaría en la finalización de su contrato”, explicó Alfaro desde Cardales.

Además, agregó: “La intención de Boca es, si Agustín se va a competir, no perderlo porque sienten que es un arquero con mucho futuro y coincido plenamente. No es fácil conseguir un arquero para Boca y tiene dos: Andrada y Rossi. Para compensar que el jugador tenga competencia y que Boca no lo pierda, necesita que se dé una extensión del contrato. Hay pedidos de distintos clubes por Agustín”.