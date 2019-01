El cambio del modelo económico, la clave para la Argentina

El nuevo año inició y así también la contienda electoral. En la segunda semana del año, muchos salieron a confirmar sus aspiraciones políticas a nivel nacional, entre ellos, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Uno de los desafíos claves que tendrán que afrontar todos los candidatos será elevar propuestas reales para mejorar la economía argentina.

En este sentido, el ministro de Economía de Salta, Emiliano Estrada, realizó un análisis de la situación económica del país. “En los últimos tres años no hubo medidas económicas acertadas, los resultados fueron peores. Se ha aumentado el endeudamiento, la pobreza, la actividad económica, el desempleo. No hay ningún indicador positivo. Hay que dar una respuesta que tiene que ser algo distinto a lo que se viene haciendo. No es viable seguir haciendo aquello que nos trajo a la crisis”.







Ante este panorama, Estrada manifestó que a través de un equipo económico de gente joven se trabajan distintas alternativas que presentará Urtubey en su plataforma política. “Estamos generando el diagnóstico de la Argentina pero además propuestas para resolver. La Argentina no se resuelve discutiendo las variables macroeconómicas sino que se tiene que arrancar por otro lado, definir cuál va a ser el modelo económico y de ahí nos vamos a dedicar al sector primario, servicios, algo de industria, para generar valor económico en los productos primarios”.

Definir la tasa de interés, el tipo de cambio serían los siguientes pasos para generar inversiones de mediano y largo plazo, y para generar competitividad. “Hoy la Argentina tiene la situación en la que tiene atraso cambiario, marco en el que se mueven los emprendedores y los empresarios. Hoy los jóvenes entienden otra realidad de la economía, sin contratos laborales rígidos. Esa economía necesita una estabilidad porque esos chicos con un proceso de atraso cambiario se convierten en mano de obra muy cara”.

En consecuencia, para el ministro de Economía el cambio del modelo económico se logra a través del proceso electoral de este año. “En este año electoral, la gente tendrá mucha más preocupación a la hora del consumo y de la inversión. Si vos tenes que comprarte un auto en el mes de mayo y junio, vas a esperar a ver qué pasa con las elecciones. En ese marco, lo que sucede es que no se encontrará una salida en tanto no haya un cambio de modelo económico”.

Aspiraciones políticas

“Me interesa seguir aportando desde donde creo que soy más útil, que me parece es la gestión. En la lógica de la política nunca se descarta una candidatura. Pero hoy no está en mi agenda de interés disputar una candidatura. Los salteños tenemos una oportunidad histórica de discutir transformaciones estructurales en el marco de la campaña de Juan Manuel Urtubey”.

Además señaló que es necesario que la dirigencia tenga la grandeza de no especular con candidaturas propias. “Algunas veces, veo a la dirigencia, alguna dirigencia política, más ocupada en su candidatura que en discutir las transformaciones que necesita Salta”.

Finalmente, el ministro de Economía aseguró que considera más importante poder acompañar un proyecto o discusión nacional para el Norte que transforme de una buena vez.