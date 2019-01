Canal Tineo: “Los desmoronamientos son consecuencia de las lluvias”

En horas de la madrugada se produjo un derrumbe en la vereda de una vivienda de calle Siria al 900, donde se desarrollan obras secundarias del Canal Tineo. Los vecinos manifestaron su preocupación por el temor de que el suelo siga cediendo.

“Es un desmoronamiento propio por la cantidad de agua que está cayendo en estos días, se produjo un desmoronamiento y rotura de caños de agua y cloacas. La gente de la empresa está trabajando en los daños ocasionados”, manifestó en InformateSalta el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Francisco Agolio.







El funcionario manifestó que son desmoronamientos normales en el período de lluvia: “En ese sector, antes de iniciar las excavaciones, se observó que el suelo estaba muy suelto. Son situaciones previsibles. Es una obra que tenía un plazo cercano a un año, es imposible no trabajar en período estival”.

Agolio señaló que hay personal permanente en el lugar, ingenieros designados que realizan inspecciones constantes. “Las casas no están en riesgo, no va a pasar de la caída del cordón. La excavación mayor ya se hizo, ya no se van a producir movimientos importantes. Las viviendas están a salvo”, dijo.

Con respecto a los trabajos que se realizan en el lugar, Agolio explicó que se trata de canales secundarios. “El canal principal que ocupa un tramo de la avenida Entre Ríos hasta Pedernera, en Siria, Maipú e Ibazeta, son canales secundarios que arrancan en Arenales y desembocan en Entre Ríos”.







Sobre el plazo de finalización de la obra, el funcionario indicó que estaba previsto que los trabajos se extiendan por 10 meses: “El canal se inició en junio del año pasado, por lo que la obra estaría terminada entre Abril y Mayo”.