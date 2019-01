Gimnasia y Juventud se enfrentan por Copa Argentina

Juventud y Gimnasia y Tiro se enfrentarán mañana, a partir de las 22 horas, en el estadio Padre Martearena, por el partido de ida de la Primera Fase Preliminar Regional, mientras que la revancha se jugará el 20 de enero en el Gigante del Norte.

El “Santo” se encuentra en plena pretemporada física y todavía le faltan dos semanas de actividad física. El domingo pasado jugó un amistoso ante Central Norte para ir bajando las cargas y comenzar a trabajar con la pelota.

La evaluación del partido no fue positiva para el entrenador. Pero lo que más preocupa es el poco tiempo que tiene para preparar el equipo. Mónaco tiene varios jugadores golpeados y tendrá que buscar variantes ante “Albo”.

Por el lado de Gimnasia y Tiro, Daniel Ramasco no tendrá a Pablo Motta. El volante no está habilitado y no podrá ser de la partida ante Juventud. No obstante, jugaría la revancha en el Gigante.

Aunque el técnico ya tendría el equipo confirmado para el clásico: Leguiza; Hereñu, Agustín Herrera, Pusula, F. Gimenez; Iturrieta, Marocco, E. Gimenez, Morete; L. Herrera y Martínez.

En caso de empate se definirá por penales.