Tras un mes detenido, el diputado Singh pasará a un arresto domiciliario

La última medida que se había conocido de la causa que investiga el robo de la empresa Nutribras había sido la confirmación de la prisión preventiva para uno de los acusados el ex diputado Kuldeep Singh. El legislador había sido registrado por las cámaras de seguridad al momento de retirar mercadería por cheques rebotados.

La jueza de la causa, Ada Zunino, caratuló el hecho de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda. Ante esta situación, la defensa de Singh, a cargo de Javier Massafra, realizó presentaciones en el Tribunal de Impugnación, las que fueron aceptadas y dieron lugar a una medida sustitutiva a la prisión preventiva: el arresto domiciliario.

“Es sin consigna policial y con otras medidas como una caución real – que es una garantía real – para asegurar que se va a presentar cada vez que sea citado” confirmó Massafra a InformateSalta. Este seguro estaría valuado en 3 millones de pesos y mañana se finalizará su inscripción en la Dirección de Inmuebles. Además el ex legislador no podrá salir del país.







Las razones por las que Singh logró volver a su domicilio es que la defensa consiguió la revocación de la carátula establecida en la causa. El Tribunal de Impugnación habría entendido que no había pruebas suficientes sobre el arma que aparece en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. “La idoneidad del arma no puede ser acreditada, no se secuestró el arma, no fue disparada, ni hay signos materiales de algún disparo, ni testigos que denuncien que la supuesta arma haya sido disparada” explicó el letrado.

Ante esto la carátula de la causa pasaría a una provisoria de “robo con un arma”, hecho por el cual ante una supuesta condena sería prisión en ejecución condicional. Por lo tanto, el acusado no podría estar con prisión preventiva en cuanto los términos legales.

Massafra señaló a InformateSalta, que su defendido tampoco tiene condena anterior, nunca fue denunciado ni tiene ningún proceso en su contrato de manera previa. Además no hubo ningún lesionado ni ultrajado en el supuesto hecho delictivo. “La totalidad de las cosas, el propio diputado, las devolvió a la empresa cuando se enteró que Diez no estaba autorizado para hacerle entrega en canje por la deuda que la empresa aún mantiene con Kuldeep Singh”.

El ex legislador por Rosario de la Frontera estuvo detenido los últimos 30 días en la Alcaídia General sin pedir su traslado. Desde mañana se alojará en su domicilio de la ciudad termal bajo las condiciones establecidas por el Tribunal de Impugnación para continuar con el proceso judicial.