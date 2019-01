Marcha por Agustina: “Las mujeres salteñas tenemos mucho para hablar y para luchar”

En Salta, pese a la lluvia, un nutrido grupo de mujeres acompañadas de algunos hombres, se convocaron para pedir justicia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agustina Imvinkelried, la joven de 17 años asesinada en Santa Fe.

“El caso de Agustina causó una reacción muy grande en todas las ciudades del país porque se podría haber evitado. El hombre ya tenía denuncias por violencia de género, denuncias por acoso callejero, se mofaba en las redes sociales de la lucha femenina”, manifestó la ex senadora, Gabriela Cerrano.

La dirigente del PO sostuvo: “Cuando decimos que el Estado es responsable, no es solo porque no toman medidas de protección inmediatamente, sino que es muy hostil con los derechos de las mujeres, no quieren la Educación Sexual, no quieren un cambio de fondo”.

Cerrano destacó que si bien en Salta disminuyeron los casos de femicidios, aumentaron las denuncias por violencia de género. “Las mujeres salteñas tenemos mucho para hablar y para luchar porque muchas de las mujeres asesinadas ya tenían denuncias de amenazas de muerte, no les creen, y una vez que ya están muertas y después el caso queda impune. Este año se van a cumplir dos años de la muerte de Jimena Salas y no tienen nada”.