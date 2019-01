Caprichos de Salta: El señor campbell

Dicen los que saben, que por cierto son muy pocos, Campbell es el mejor escritor de la historia. Parece, de movida, un exceso ese apelativo, pero, seamos sinceros, la mayoría de los textos que se publicaron en los últimos doscientos años son una mierda y la gente a la hora de elegir ha errado demasiado. Pobremente juiciosa ha sido la humanidad en sus elecciones como para dudar de los pocos talentos históricos existentes. Deberían reconocerse, en su mayoría, como bocones improductivos con togas de percal y mal alimentados de changuitos.

-No llegué hasta acá por un camino fácil… tampoco muy difícil… llegué por un camino inusitado, al menos, para la inmensa mayoría. Un camino excepcionalmente tortuoso. Pasé muchas noches de mi vida sin dormir, leí cientos de libros con los ojos quemados por la más triste de las miradas. Soporté un extraño dolor en la nuca que alcanzaba el centro de mi cabeza; era como un ardor que yo podía identificar, no sé por qué, con el color verde. Una presión en el pecho y la garganta me causaban un amargor en la boca que me quitaba el apetito. Perdía fuerza en las manos o, al menos, eso creía. Cuando caminaba, las piernas me pesaban. Muchas veces me pareció caminar con el agua hasta la cintura. Cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas me expulsaban del descanso y la angustia me asaltaba para quedarse conmigo hasta la salida del sol. Pensé muchas veces que tenía que salirme de mi cuerpo, como sea y lo más rápido posible… pero… bueno, aquí estoy… montado en el lomo del mundo, gozando de mejores brisas y risas.

El señor Campbell es un escoces de pocas pulgas; un sujeto de que, podríamos decir, maneja variables que pueden mejorar o empeorar la vida de quien sea, incluso la suya. Tiene algunas características reprochables en su pensamiento un tanto anticuado pero no es tonto; sabiendo de qué se trata, solo expresa esas ideas por molestar… juego que es de su agrado.

Campbell tuvo un episodio poco claro, una disputa o un desacuerdo, en un momento de su vida con un muchacho que, una vez visto su finalmente improductiva acción, se abrió el cuello con un cuchillo oxidado. Pasó los peores momentos de su vida, sintió el dolor más lacerante de la historia. El dolor del vacío, el dolor de la derrota menos deseada. No hay peor dolor que el que hiere a un sueño, porque rompe los mapas y las brújulas. De ese mal momento sacó partido. Cuentan que viendo el cadáver fresco de su enemigo, juntó su sangre en un frasco de aceitunas, una extraña decisión. Se recluyó un tiempo en el silencio de su más profundo sufrimiento y se sangró hasta drenar todo el veneno. Se acomodó la cabeza con whisky y comenzó a escribir; de ahí en más, el éxito lo acompañó como si fuese su propia sombra. Esa misma sombra que lo torturó durante años le dio un reino.

-Jugué al póker con la locura durante varios días; me revolqué en la mierda durante dos semanas. Tuve que vaciarme la cabeza a los golpes para sacarme la vergüenza y la rabia. Una vez soñé que caminaba por una calle de que jamás transité en vigilia, las veredas estaban llenas de cajas con objetos viejos, muebles elegantes en desuso y muñecos negros amontonados. La humedad era insoportable. Caminaba con alguien que no recuerdo ni vi jamás. Tras llegar a una encrucijada, tomamos un camino alternativo y rodeamos una manzana con algunos terrenos baldíos. A poco de querer retomar la calle original de nuestro tránsito nos percatamos de que estábamos en el interior de un cementerio. Caminamos por un callejón bordeado por bóvedas y salimos a un espacio abierto con tumbas de tierra removida y una moderna capilla. Unas mujeres de más de cincuenta años paseaban por el lugar. Salí a la calle, solo. Recuerdo que alguien me decía que la calle se llamaba Laprida. Lloviznaba. Mientras me alejaba, también me alejaba del sueño. Quien entra al cementerio por atrás, invariablemente, sale caminando por la puerta grande de adelante. Los muertos hacen el camino inverso. Cuando me desperté, comprendí mi naturaleza. Donde yo me paro se detiene el péndulo.

Campbell está sentado en un sillón de respaldo alto de cuero marrón. Toma una daga y corta el tapizado. Corta hasta llegar al esqueleto.

-Mire bien ¿ve esta estructura? Estos son los huesos de todos los estúpidos que me cagaron. Todos. Yo me siento sobre las osamentas de los imbéciles… y todavía tengo más morosos de favores que pronto van a completar el mobiliario de mi living. Ahora ya no tengo problemas graves. Tengo una vida tranquila… pronto voy a hacer un viaje y voy a completar el círculo. Hay gente que no entiende que intentar robarle al diablo es comprarse una jaula a la que se entra y no se sale sin redención ni castigo.

El señor Campbell escribe con una pluma del siglo dieciocho. Una pluma que moja en una extraña tinta roja.