Choque múltiple en Metán: el testimonio de uno de los sobrevivientes

El martes 15 de enero la vida le dio una nueva oportunidad a José Alberto Oviedo Diez, un salteño, oriundo de la localidad de General Güemes, que sufrió un tremendo choque y sobrevivió para contarlo.

A través de su cuenta de Facebook explicó que viajaba en su auto, un Audi color naranja, en sentido norte - sur por la ruta 34, estaba lloviendo, el pavimento mojado y de repente vio que una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario patinó y empezó a dar trompos.

“Ya no me dio tiempo a volantear. Freno y levanto el botón del freno de mano. Se clava el auto y se activan los airbag antes del impacto. Pero vi cómo se me vino encima de costado. Golpea y cae de costado del lado izquierdo. Bueno ahí salí caminando gracias a Dios,” relató el hombre.

Las personas que por allí pasaban colaboraron para sacar a los ocupantes de la camioneta y empezaron a empujar para colocarla en forma vertical nuevamente. Él viajaba solo y su auto ya estaba prendido fuego.

“Yo iba 80km/h está clavada la computadora por si alguno tiene alguna duda. Y para el señor que dice que salimos a matarnos, le comento que mi nene de 3 años me llamó y me dijo veni papi que ya me quiero ir a casa,” terminó en su relato.