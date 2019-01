Elecciones 2019: Fiore aún no define si competirá por algún cargo

La senadora nacional Cristina Fiore analizó el panorama electoral y afirmó que no determinó si competirá por un cargo. Aseguró que el Partido Renovador está en busca de una alianza más amplia para los comicios.

De a poco transcurre el tiempo y los argentinos nos encaminamos rumbo a las urnas, para participar de unas elecciones que serán claves en el futuro del país. Mientras algunos ya van definiendo su participación, otro aún analizan si participarán o no.

InformateSalta dialogó con la senadora nacional, Cristina Fiore, para consultar si tomará partido en los comicios del 2019. “Todavía no he pensado en aspiraciones, en cuanto qué es lo que quiero”, reconoció la legisladora.

No obstante, afirmó que el año “va a ser sumamente complejo, lo vemos los argentinos todos los días, el plan económico de Macri ha fracasado y el 2019 será complicado”.

En cuanto a cómo será la participación del partido PARES que presiden, Fiore objetó: “Hay una crisis que afecta a todos los partidos, el PJ con su tremenda estructura tiene un solo concejal de 21, (entonces) no es una crisis solo en mi partido sino para todos, hoy no hay partidos contra otros, sino que tejen alianzas entre ellos, ya no hay partidos de por sí”.

Con esa idea, la senadora indicó que “nuestra estrategia será trabajar en ver cuál es la mejor alianza de cara a la elección del 2019, nosotros buscamos algo más amplio, que contenga los distintos espacios políticos y sobre todo a la gente”.

Finalmente, consultado si le gustaría participar de la contienda para gobernador, Fiore dijo: “Me encantaría, no sé si es el momento, se irá viendo en el momento”.