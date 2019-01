Elecciones: Sin candidatura definida, Suriani trabaja en una “Línea Celeste” para Salta

El diputado Andrés Suriani indicó que, si bien no tiene pensado competir en los comicios de este año, se encuentra enfocado en armar un espacio en defensa de la vida y los valores de la familia. El desafío para el PRO.

De a poco transcurre el tiempo y los argentinos nos encaminamos rumbo a las urnas, para participar de unas elecciones que serán claves en el futuro del país. Mientras algunos ya van definiendo su participación, otro aún analizan si participarán o no.

En ese sentido, InformateSalta dialogó con el diputado provincial Andrés Suriani, quien analizó el panorama político. “Siempre que hay un año electoral, hay muchas expectativas por parte de la sociedad, el ciudadano pretendo que la dirigencia mejore las condiciones de vida; los que tenemos esa responsabilidad –en mi caso como diputado-, debemos estar atentos a lo que la sociedad reclama”, espetó.

En cuanto a su participación, Suriani adelantó que “por el momento, no soy candidato a nada, sigo siendo diputado y tengo esa gran responsabilidad que me ha dado el pueblo”. No obstante, aseveró que “si los salteños creen que tengo la capacidad y la vocación –que la tengo- para poder tener otro lugar de responsabilidad, lo haré en la medida que se pueda dar”.







Pese a que no tiene definida su participación, el legislador adelantó que se encuentra armando “una ‘Línea Celeste’ en Salta, donde nos unamos en la defensa de la vida, contra el aborto, a favor de la familia y contra la ideología de género (…); me van a tener siempre defendiendo los valores de la salteñidad”.

Finalmente, precisó que en el espacio del PRO que compare con Alberto Castillo, Martín de los Ríos, Gladys Moisés y Norma Lizárraga, comparten el desafío “de encarar la lucha por los valores, el PRO deberá unir a los salteños que estén o no con partidos políticos, dispuestos a defender y reafirmar lo que vinimos a hacer con Cambiemos”.