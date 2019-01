Su padre la violaba hasta cuatro veces al día: “Me robó la vida”

“Me robó mi vida. La transformó en una pesadilla de la que no podía despertar, Me golpeó y violó por años”. El relato de Shannon Clifton, de 18 años, es escalofriante. La joven decidió compartir su dolorosa historia para ayudar a otras víctimas de abusos.



Todo comenzó cuando ella era una niña muy pequeña y sus padres se habían divorciado. Ella quedó bajo la custodia de su padre. Shannon reveló que las golpizas comenzaron cuando tenía cinco años y llegaron a incluir elementos como martillos o planchas con las que la quemaba. Sin embargo, confesó que lo peor todavía no había llegado.

“Me levantó en la noche y me hizo acostarme en el piso en mi ropa de dormir”, relató la joven a The Mirror respecto a la primera vez que el hombre abusó sexualmente de ella. “Luego se puso sobre mí y lo hizo. Sentí el peor dolor imaginable. Estaba gritando que parara, pero él no lo hacía”, describió quien tenía 6 años en ese momento. “Me quedé allí sangrando, lloraba tanto que apenas podía respirar”, continúa relatando Shannon.

Después de esa primera noche los abusos continuaron e incluso llegaron a ocurrir cuatro veces al día. Su padre la había convencido de que las violaciones eran algo que todos los papás hacían a sus hijas. A los 11 años, Shannon quedó embarazada, pero su padre la golpeó tanto que hizo que perdiera al bebé. Dos años después, la adolescente nuevamente quedó embarazada y su papá buscó formas de hacerla perder el bebé a través de rutinas de ejercicio.

Todo acabó cuando el hombre, consciente de la ilegalidad de sus acciones, escapó con ella y fue perseguido durante seis días por la policía. Los encontraron y la pesadilla de Shannon acabó. Su padre fue juzgado y sentenciado a 15 años de presión.”Nunca sabré exactamente por qué mi padre hizo lo que hizo”, cuenta muchos años después. Shannon admite que aunque “odia” a su padre, a la vez lo extraña pues es la única familia que tuvo durante su infancia. De hecho, se lo dijo en la cara durante el proceso penal.

Fuente: The Mirror