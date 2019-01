Un ex “cuervo” se suma a las inferiores de Atlético Tucumán

Marcelo Zerrizuela es un histórico jugador que supo ganarse el corazón del hincha decano, con los 55 goles que convirtió con esa camiseta formando dupla con Fernando "Gaucho" Robles en el viejo Torneo Argentino “A”, lo que le valió su llegada a Central Norte.

Zerrizuela en diálogo con InformateSalta comentó como fue su llegada a Atlético.”Siempre estoy en contacto con Atlético y este año terminé de hacer el curso de técnico y me llamo Pablo Genio y Diego Erroz que son los coordinadores para tener una entrevista de trabajo porque me tenían en carpeta. Esto fue un miércoles y ya el sábado me llamaron para que el lunes 14 comience a entrenar”, dijo.

El flamante técnico hizo la comparación con un club de primera y con su ex club Central Norte donde también trabajo en inferiores. “Aquí todo es un sueño te tratan muy bien. Nada que ver con la dirigencia de Central Norte, un desastre. El presidente me prohibió que vaya al club porque le pedí que me pague. Pero la gente de Central siempre me trató bien”, afirmó.

La “Iguana” está en uno de los clubes más protagonistas en los últimos años en los futbolístico peleando tres torneos: Libertadores, Copa Argentina y Superliga. “Para mi es un sueño, uno que es hincha y ha jugado aquí la verdad me siento muy contento”, expresó.

Sobre su expectativa en Atlético se refirió a motivar a los juveniles. “La idea es ayudar a los chicos para pelear el torneo de AFA y después crecer como técnico”, dijo.

La “Iguana” Zerrizuela volverá al club de sus amores pero ya no será para hacer 55 goles. Esta vez será para estar en el banco de suplentes y dirigir a la promesas del club.