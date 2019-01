Fake News y la responsabilidad de los medios: el caso McDonald´s

En los últimos días, muchos personajes y hasta medios de comunicación, difundieron un video donde se observaba la presencia de una rata en el sector donde manipulan alimentos en el local de comidas. No era un local en Argentina.

Lo cierto es que el ciudadano común no tiene la misma responsabilidad al difundir una información, como si la tiene un medio de comunicación, por su impacto.

En medio de la alerta por el hantavirus en Argentina, empezó a circular un video donde una rata se asoma en el vaso de papel de un Mc Donald's mientras el empleado prepara un pedido. Pero se pudo constatar que no se trataba de un local platense ni argentino, donde si hubo una clausura, pero en otras circunstancias. En esa confusión, muchos mezclaron el video con la información real, generando confusión y desinformación.

Lo del video, aseguran, ocurrió hace mucho tiempo y en un local estadounidense, aunque hay quienes aseguran que en realidad es español.

La clausura, en tanto, se registró en la noche del martes, luego de que voceros municipales registraran serias faltas al código de salubridad local en el conocido local de Mc Donald’s de Gonnet, La Plata, por lo que decidieron cerrar el establecimiento para evitar que los clientes corran riesgos sanitarios.

Al principio muchas personas entraron en pánico al ver las imágenes, más aún frente a la gran cantidad de víctimas fatales por el hantavirus. Afortunadamente, a los pocos minutos, los mismos usuarios de redes sociales aclararon que la filmación no se realizó en nuestro país sino en Estados Unidos.



Una de las que publicó ese video erróneamente fue Cinthia Fernández, a quien los mismos seguidores le dijeron: "Ojo con desinformar Cinthia. La propia cuenta de @McDonalds_Ar confirmó que no era de este país el video", le dijo un usuario. Otro, le señaló: "El mismo video salió que era en Montevideo". Mientras tanto, un tercero le aclaró: "Aunque es cierto que cerraron el local de La Plata. Ese video no es de ahí, pertenece a de EEUU".

Asco en este Mc Donals de La Plata en Gonet ascooo. pic.twitter.com/8cv7VasTQP — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de enero de 2019

El video tuvo más de 100 mil producciones, más de 800 retuits y arriba de mil likes. El revuelo fue tal que la empresa tuvo que salir de manera oficial a responder. "Hola, ese video data de hace varios años y no pertenece a ningún local de nuestro país. Estamos comprometidos con los más altos estándares de seguridad alimentaria e higiene. Te invitamos a conocer nuestras cocinas a través del programa 'Puertas Abiertas'", advirtieron.



En su publicación, Cinthia hacía referencia a una sucursal en la localidad de Gonnet, La Plata. Al respecto, desde la compañía admitieron que, meses atrás, ese local efectivamente fue clausurado, pero no por presencia de ratas. "El motivo de la clausura se debió a que no contábamos con cierta documentación que nos fue solicitada al momento de la inspección, es decir, se debió a un tema administrativo. La situación fue regularizada y el local se encuentra funcionando normalmente", aclararon en su Twitter.