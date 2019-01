Homenaje a Alberto Nisman en Israel a 4 años de su muerte

El fiscal Alberto Nisman fue homenajeado en el "Parque de la Amistad entre Argentina e Israel" a cuatro años de su muerte. El acto, organizado por el Fondo Nacional Judío, y del que participó Sara Garfunkel, recordó, además, a las víctimas del atentado a la AMIA.

El Presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, plantó un olivo al lado de una placa conmemorativa y recitó una oración judía en hebreo, con la ayuda del embajador de Argentina en Israel, Mariano Caucino, que lo hizo en español y de la madre de Nisman, Garfunkel, quien estaba visiblemente emocionada.

"Hoy homenajeamos a un funcionario judicial argentino, un fiscal de la nación, el doctor Natalio Alberto Nisman, que tuvo a cargo la investigación de uno de los más crueles hechos de terrorismo que sufrió la Argentina", un acto que "constituyó un crimen imperdonable contra la humanidad, contra la Argentina y contra la comunidad judía", sostuvo el embajador Mariano Caucino.

El funcionario agregó que el "esclarecimiento y castigo de los responsables es una prioridad irrenunciable del gobierno y del pueblo argentino". Para Caucino la herida por la muerte de Nisman solo se cierra "con el hallazgo definitivo de la verdad".

"El presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri ha expresado en palabras y hechos su compromiso con la pronta resolución de la investigación del atentado de AMIA y de la muerte del doctor Nisman en el marco de la más estricta separación de poderes", recordó.

El presidente de AMIA, Agustín Zbar, declaró a Efe que el homenaje "es importante porque ayuda a internacionalizar el reclamo de justicia tanto por el asesinato de Alberto Nisman como por la causa de AMIA. Estamos convencidos de que están directamente vinculados, por eso, todo lo que contribuya a llamar la atención del mundo sobre la muerte de Nisman también va a conducir seguramente a esclarecer todos los hechos que vinculan a Irán y Hezbollah con el atentado terrorista de la AMIA".

Por su parte, Jorge Knoblovitz presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), declaró: "Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte y no vi un suicida, vi a un hombre valiente, preocupado por avanzar, por continuar y no por interrumpir su vida. No hay suicidio que no sea anunciado y en el caso de Nisman lo único que fue anunciado y denunciado por él fue un conducta violatoria del derecho que perseguía la impunidad para los imputados" por el atentado.