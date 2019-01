Acusan a supuestos médicos de vender falsos medicamentos para el cáncer

Desesperados por el avance de la enfermedad de su papá y ante la recomendación de un conocido, los hermanos Padilla se pusieron en contacto con supuestos médicos, quienes bajo engaños, le vendieron por valor de 30 mil pesos un falso medicamento al que atribuían propiedades para curar el cáncer y decían traer exclusivamente desde Estados Unidos.

Su padre, de 73 años, siguió el tratamiento indicado por cerca de 10 días pero nunca hubo mejoría, sino por el contrario, su salud empeoró y finalmente falleció. “No quiero que jueguen con el dolor de otra gente”, expresó Elizabeth, una de sus hijas, quien radicó una denuncia penal por estafa en la comisaría Primera contra David Castillo – supuesto médico -.







La mujer contó que el mencionado sujeto, acompañado de una mujer, quien también decía ser médica, arribó a su domicilio en una camioneta Hilux blanca y simuló que había hecho un estudio médico con una computadora. “Se presentaron como médicos, eran una mujer y un hombre, llevaron un equipo y bueno, nos dieron ese 4life Forte, que supuestamente mataba las células cancerígenas y nos cobraron 30 mil pesos”, comentó.

Elizabeth explicó que los acusados le dijeron que su papá se recuperaría en pocos días. “Me dijeron en cuatro días va a estar bien, que ya se curaba y se levantaba, te hablan como si fueran ángeles, me decía usted tenga fe, juegan con Dios, me da impotencia y mucha bronca que jueguen con los sentimientos de uno, porque en ese momento uno está desesperado”, indicó.

Tras realizar una consulta con un farmacéutico, advirtieron que se trataban de placebos que no tienen ningún efecto sobre los pacientes y pidieron a los sujetos la devolución del dinero, pero no recibieron respuestas. “El tipo nunca más volvió a contestar, bloqueo su teléfono, sacó su foto del WhatsApp, se desapareció”, dijo.

También puso en duda la procedencia de los medicamentos que supuestamente fortalecían el sistema inmunológico. “No sé si lo traen de Estados Unidos o lo van a buscar a Bolivia y engañan a la gente acá, lucran con la desesperación ajena y bueno aunque tenga perdido el dinero quisiera que otra familia no caiga en manos de estas organizaciones que lucran con la salud”, enfatizó.

Por último, indicó que su único deseo es que no estafen a más gente. “Mirá la plata se que tal vez no la vea más pero no quiero que engañe a otra gente, porque se vale del dolor de todos y después se desaparece, no sé por donde andará, me dicen que anda mucho en Jujuy", concluyó.

Sobre el medicamento

Según pudo averiguar informateSalta, 4Life Transfer Factor KBU se promociona como un producto que busca dar respaldo al sistema urinario completo, promueve un proceso saludable de filtración de los riñones, ayuda a mantener un balance saludable de líquido, y provee educación valiosa para el sistema inmunológico.