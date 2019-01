Continúan los reclamos contra un boliche del corredor de la Balcarce

La queja está apuntada contra el local bailable “Treinta y pico”, que según sostienen, no cuenta con aislación acústica. Aseguran que deben soportar todos los fines de semana el elevado volumen de la música y la voz del animador. Nadie tomó medidas antes sus reclamos.

Una vez más los vecinos de un edificio de calle 20 de febrero alzaron su voz para reclamar por los ruidos molestos en la zona causados por el boliche conocido como “Treinta y Pico”, ubicado en Balcarce 865, que sigue funcionando en el corredor a pese a la ordenanza municipal que prohíbe su actividad.

Carolina, una de las damnificadas, en diálogo con InformateSalta, comentó que la fuerte música y la voz del animador les impide poder descansar. “Sigue la voz del conductor a los gritos como si nada, y la música fuertísima también, el sábado me dormí con música del celular porque es una cosa impresionante”, comentó.

La mujer manifestó que el local bailable no cuenta con un aislamiento acústico. “Hay otro boliche que está cerca y no se escucha absolutamente nada, una de las soluciones sería que vean de ajustar eso, no debe cumplir una normativa ese lugar”, manifestó.

Ante la falta de respuesta a reclamos anteriores, realizaron una presentación formal. “Yo hice la queja en diciembre, me fui a Buenos Aires un mes por unas cuestiones de salud, y está exactamente igual, mi marido hizo una denuncia en la Municipalidad, le pidieron un montón de requisitos, lo hicimos el fin de semana y todavía no tuvimos respuestas”.

En ese marco, detalló que planean presentar también un recurso de forma colectiva con los vecinos. “El otro día estuvimos hablando con un chico que vive al lado nuestro, y siente igual que nosotros, y estuvimos viendo como podemos hacer para hablar con los dueños del boliche”, explicó.

Por último, reiteró que decidieron mudarse al lugar luego que desde el municipio manifestaran el alejamiento de los boliches, pero nada de eso pasó. “Supuestamente decían que la Balcarce quedaban solo peñas, anoche se escuchaba una peña pero no molesta, es a lo lejos, en cambio en este boliche se escucha como si estuvieran en nuestro balcón”, finalizó.