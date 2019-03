Sabrina Rojas reveló que fue abusada cuando tenía 6 años

La modelo contó por primera vez ante las cámaras un lamentable episodio que vivió con un vecino que nunca pudo contarle a su familia. "De grande me di cuenta de que me marcó", aseguró

Sabrina Rojas contó este sábado en la mesa de PH- Podemos Hablar que a los seis años fue abusada sexualmente por un vecino de la cuadra en la que vivía.

"Fue con un vecino, Giuseppe, (que vivía) enfrente de mi casa. Yo tendría seis años y éramos tres amiguitas, una de las chicas era su sobrina. Nos estaba haciendo ver con unos largavistas, yo me acuerdo que nos los puso, y me apoyó por atrás. Después entendí, de más grande, qué apoyó y cómo estaba", aseguró la Sabrina.

Reflexionó que "en el momento no te das cuenta pero con todo lo que está sucediendo después decís ’no pará, esto no estaba bien’. Eran situaciones en las que si vos te sentías incómoda decías ’si hablo lo voy a incomodar a él, ¿cómo lo voy a decir?’".

Además confesó que su familia no lo sabía, y probablemente se estaba enterando en ese momento por la televisión. "Nunca jamás lo conté, sentí que era algo incómodo. No sabía por qué, no sabía de qué se trataba la vida, y después lo bloqueé pero de más grande, charlando, se me vino a la cabeza y Luciano me decía: ’¿Pero por qué no se lo dijiste a tus hermanos?’ ’Porque ya pasó, no sé si el tipo está vivo, y también porque no quería hacerles pasar un momento", explicó.

"Giuseppe era el vecino ideal", dijo y agregó que durante mucho tiempo le costó comprender lo que había sucedido aquel día a escasos metros de su hogar. "En ese momento yo sentí una incomodidad, pero no sabía de qué se trataba, tenía seis años. Entonces cuando él vuelve a mí, no sé si les hizo lo mismo a las chicas, y me quiere volver a poner (los largavistas) le digo: ’No, gracias’".