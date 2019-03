Así lo definió Daniel Ramasco tras la derrota ante Juventud 2 a 1 que lo condenó a jugar un triangular para mantener la categoría. También aseguró que habló con su plantel y están muy fuertes. “Yo estoy fuerte y no me bajo del barco”, dijo.

Gimnasia y Tiro perdió como local en el estadio Gigante del Norte y tendrá que disputar un triangular con Juventud y San Martín de Formosa para definir su continuidad en el Federal “A”. Mañana habrá reunión en Consejo Federal y ahí se definirá el fixture y las sedes.

Pese al resultado, el DT Daniel Ramasco en diálogo con InformateSalta aseguró que todavía tienen chancees de lograr la permanencia. “Se perdió un partido, no descendimos. Yo hablé con mi plantel y nos sentimos fuertes. Lo que paso pasó y vamos a enfocarnos en los partidos que nos quedan para dejar a Gimnasia en el Federal A”, prometió.

El técnico aseguró que está más firme que nunca con su equipo. “Yo estoy muy fuerte, no me bajo del barco ni por casualidad, aunque vengan mil hinchas a pedirme que vaya. Yo no me voy hasta dejar a Gimnasia en la categoría”, dijo.

Ramasco no esquivo los micrófonos y atendió a los medios a pesar del mal momento. “Es un momento muy difícil y yo estoy aquí para poner el pecho y dando la cara porque tengo la tranquilidad de que hicimos todo lo posible para ganar y a veces pasa como hoy que el rival jugó mejor. Nos ganó bien y ya está. Ahora a pensar en lo que viene porque tenemos revancha”, manifestó.

Además explicó porque Juventud se quedó con el clásico. “En lo futbolístico hicimos muy bien las cosas hasta los 20 minutos, el gol trastocó todo, ellos estaban imprecisos, les costaba llegar, no pasaban de la mitad de la cancha y se encontraron con el gol y después con un penal y ahí se nos hizo muy difícil”.

Por último estalló por el mal momento que atravesó su familia en el partido. “Recibí millones mensajes de hinchas de Gimnasia pero que mi familia se tenga que ir del partido por un p…, imaginate como estoy, re caliente”, finalizó.