Buscan a Natividad Argentina Estrada, tiene capacidades diferentes  

Natividad Argentina Estrada de 15 años padece atrofia cerebral derecha pero a simple vista parece una chica normal. El viernes según relata Virginia su madre la joven el día viernes fue a la Escuela Agrícola con normalidad en horas de la mañana y regresó al mediodía, almorzó con su abuela que es con quien vive en Vª Estela. Luego se levantó preparó la merienda y cuando su abuela se ausentó por unos minutos desapareció.

“Llegó a la casa, almorzó, mi mamá se fue a acostar a dormir la siesta y ella dejó alistando todo para la merienda, y cuando mi mamá entró al baño ella se fue, abrió el candado del portón del taller y se iba, ya hacía como dos oportunidades que hacía así, se iba sin permiso, le sacaba la llave a mi mamá” contó a InformateSalta.

Virginia cuenta que su madre tiene 95 años, y tanto Natividad como otra hija viven con ella a manera de compañía, pero hacia algún tiempo la joven venía escapándose en las noches y regresaba durante la madrugada, comportamiento que nunca pudo aclarar con su hija.







“Se iba a la noche y volvía 6 o 7 de la mañana. Nunca me quiso decir nada de nada se cerraba que estaba en la casa de una amiga y nada más” continúa en su relato.

Lo cierto es que la chica desde el viernes alrededor de las 17 horas no aparece y que sus compañeros lo único que saben es que concurrió a un cumpleaños de 15 años el día sábado en barrio Solidaridad con un grupo de amigos que ella no conoce. La denuncia ya fue radicada en la seccional novena a las 8 de la mañana, al momento de desaparecer la chica vestía una calza negra y un buzo rojo que tiene un dibujo de animal en la panza y capucha con oreja y zapatillas negras, no tiene celular no se llevó ropa ni DNI ni dinero.

Si la viste o sabes algo podes llamar al 911, acercarte a la dependencia policial más cercana o llamar a su madre Virginia al 3874115417.