Recrudece la interna en la UCR: apartaron al apoderado por “pérdida de confianza”

La decisión de un sector de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta de manifestar su acompañamiento a la candidatura a gobernador del intendente capitalino Gustavo Sáenz, no cayó para nada bien en la mesa directiva del Comité Central, que entre otras medidas, decidió apartar al apoderado del partido Juan Manuel Pizarro Echenique de las funciones que le encomendara la Honorable Convención Provincial.

Sector de radicales que apoyan a Sáenz

Al respecto, Federico Núñez Burgos, referente de la oposición, señaló que se trató de decisión arbitraria ya que el desempeño del mencionado correligionario no fue observado por ninguna autoridad partidaria, ni afiliado, ni ocurrieron eventos sólidos que permitan acogerse al criterio de “pérdida de confianza”. “Somos cientos de radicales los que tenemos confianza en su gestión como apoderado”, expresó.

Núñez Burgos consideró que es una situación grave tanto por el cuestionable quórum para que la Mesa Directiva funcione correctamente, como así también por la voluntad de hacer cesar en sus funciones a una autoridad partidaria designada por la Convención Provincial. “No es casualidad que en la “previa” de las elecciones, esta reunión pretenda acallar las voces de quienes pensamos que el radicalismo de Salta debe desarrollar una estrategia”, dijo.

A su turno, Héctor Chibán, actual diputado provincial y ex presidente del Comité Capital, salió a responderle con los tapones de punta. “Quieren que tengamos un apoderado que tira para la contra, tendríamos que estar desquiciados de la cabeza”, manifestó.

Entre sus argumentos, sostuvo que el sector que integra Juan Manuel Pizarro Echenique claramente está jugando por afuera de la UCR. “Ya antes de las elecciones internas se veía que estas personas habían ofrecido sus servicios al intendente Gustavo Sáenz para trabajar en una eventual candidatura a gobernador, y después de perder las internas partidarias lo han hecho con más efusividad”, expresó.

Por último, expresó que no pueden tener confianza en un apoderado que le brinda su apoyo político a un candidato que no es de la UCR, sin que se haya expresado la convención de la Provincia. “Me parece que es desatinado el planteo de todas estas personas que lo apoyan a Pizarro, claramente de política no entienden nada o se hacen los que no entienden”, finalizó.