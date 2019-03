Salteño amenazó con un machete a su ex y luego la violó

El violento episodio ocurrió el domingo pasado, poco antes de la medianoche, en la ciudad de Tartagal. Por el hecho, la policía detuvo a un sujeto de 31 años, quien el domingo pasado raptó a su ex mujer, quien lo dejó hace menos de un mes debido a los constantes episodios de violencia de género de los que era víctima.

La mujer, de 27 años, sostuvo que mantuvo una relación de siete años con el sujeto, con quien tuvo un hijo, el que ahora tiene 4 años. Explicó que hace un mes decidió cortar la relación, pero que su ex se negó a abandonar la casa, por lo que se retiró a la vivienda de su madre junto a su hijo.

Relató que domingo, pasada las 23, al salir de trabaja de un supermercado en la zona de la avenida Richieri, su ex marido apareció en la calle en una motocicleta, con la cual le cerró el paso y tras descender del rodado, lo hizo con un machete en la mano.

Dijo que con el arma amenazaba con herirla, por lo que obedeció las órdenes del mismo y ascendió a la motocicleta, en la cual el sujeto la traslado hasta la casa que ambos ocupaban cuando eran pareja, en el barrio Norte Grande, de esa ciudad.

Tras ingresar a la casa, el ex marido, siempre con el machete en la mano, le ordenó que se quite la ropa, pero la joven se negó. Esto motivo que el sujeto, a la fuerza, la despojó de todas sus prendas de vestir hasta quedar desnuda, tras lo cual la sometió sexualmente, tanto vía anal como vaginal.

La joven explicó que le suplicó a su ex que cesara en su ataque, pero sus ruegos no fueron escuchados, ya que el sujeto la sometió violentamente hasta que en un momento dado se arrojó al piso y estalló en llantos, cuando recién el agresor cesó de violarla y se recostó.

Posteriormente, la joven se vistió e intentó darse a la fuga, pero el ex marido se lo impidió y cerró la puerta de calle. No obstante, la mujer alcanzó a pedirle a una vecina que llamara a su familia, por lo que a los pocos minutos la policía se hizo presente en el inmueble.

Una hermana de la víctima, quien había sido alertada por la vecina, se presentó con un patrullero de la policía, quienes al tomar conocimiento del ataque sexual, detuvieron al sujeto, quien quedó a disposición de la fiscalía penal en turno.