Clara y sus hijos sufrieron el robo de toda su ropa, están con lo puesto

Clara vive junto a su marido y sus hijos en una vivienda ubicada en Uruguay y Tedín. En diálogo con InformateSalta habló con la una joven mamá quién manifestó el pasado lunes les robaron toda su ropa, mientras ella estaba internada.

Ese día, ella salió con su marido rumbo al hospital para un control debido a que cursa un embarazo de riesgo. La mujer salió antes y por detrás él. En el hospital la hicieron quedar internada y cuando su marido regresó a la casa se dio con que habían forzado el portón de ingreso a la vivienda y una de las puertas de acceso a lo que son los cuartos y la casa en sí.

“Amaneció todo normal, estábamos mi marido y yo solos en la casa. Yo me prepare, salí primero para venirme al hospital por el turno y después el salió al último. Cuando regresó a la casa alrededor de las 13 no había nada. El portón de la calle Uruguay estaba forcejeado, las puertas que tenemos para entrar a las piezas y a la cocina, estaba partida en dos para poder entrar” relató.







Los delincuentes se alzaron con toda la ropa de los dos nenes de 4 y 2 años, le dejaron prácticamente lo puesto y absolutamente nada de abrigo. Además se llevaron calzados y pantalones de la pareja y un secarropas que es fundamental para ella. En estos momentos su pareja es el único que trabaja con una paga diaria por lo que no pueden recuperar lo robado.

“Me llevaron toda la ropa de mis hijos, es lo que más bronca me da, hubiera preferido que se lleven toda mi ropa y no la de mis hijos. A ellos los dejaron sin ropa la verdad y en este frío ahora, le dejaron unas cuantas remeras y unos pantalones ¾. Se llevaron las zapatillas, el secarropa que también me hacia mucha falta por los chicos y el frío. Se estaban llevando el bolso del bebé en camino pero se lo olvidaron”.







Tras el robo la denuncia fue radicada por un familiar que es el dueño de la vivienda. En tanto su padrastro pudo repararle provisoriamente las puertas dañadas. Espera poder asegurar la vivienda ya que anteriormente hubo indicios de que quisieron entrar. Ahora mientras ella está en el hospital su abuela se hace cargo de los chicos y su marido trata de trabajar además de cuidar la casa.

“A veces va mi abuela con mis hijos, hasta que mi marido regrese de trabajar, luego él se queda con su hermano para no estar solo. Ya habían entrado tres veces a la vivienda en los 3 meses” relató.

Si querés ayudarla, Clara necesita para sus hijos: remeras mangas largas talle 4 para su nena, camperas del mismo talle y para el nene también un talle 4 porque es más robusto. Además de calzados para ambos número 26 para la nena y 20/21 para el nene de 4 años. También abrigo para ella, su marido y el bebé. Si querés ayudarlos podes llamarla al 3875408301.