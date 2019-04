Una promesa del Kayak salteño, sueña con enseñar a nuevas generaciones la disciplina

Martínez contó a InformateSalta que junto a otros 2 salteños se presentó el día domingo en Tucumán, en el Río Los Sosa y fue el único participante del NOA que subió al podio en el 5º lugar en la primer competencia Nacional del año, logrando así una marca para nuestra provincia y nuestra Región, que se encuentra en la búsqueda de un crecimiento en esta disciplina.

“fui el único representante del NOA que pude quedar en el Podio. No son muchos los competidores de Salta pero el deporte está creciendo. La idea es que nosotros le enseñemos a otros chicos para que siga creciendo”

El Kayakista nos contó que su entrenamiento lo hace en el río Juramento, en el Dique Cabra Corral, ya que el curso de agua desemboca allí. Además el joven vive en la zona y cuando se vinculó con una empresa Norte Rafting ubicada en el lugar, donde además trabaja, fue que conoció esta disciplina que hoy lo lleva estar en el podio.

“yo hace 3 años que arranque con el kayak y ya me quedé. Yo vivo en el Dique Cabra Corral, la empresa de Rafting, ellos, yo lo conocí al dueño y ahí hubo una buena onda, de ahí aprendí me explicó me enseño algo y me metí en el mundo de Kayak” recordó.

En cuanto al progreso y proyección dentro de la carrera en tan solo 3 años, dijo que su avance es grande ya que llegó al podio entre 83 competidores. Ya el año pasado en su primera competencia Nacional clasificó pero no llego al podio.

De aquí hasta diciembre le quedan 3 competencias nacionales más, en Neuquén, en Esquel y el cierre en Mendoza. Ahora se abocará al entrenamiento hasta octubre. Mientras tanto idealiza con un compañero poder formar a niños y jóvenes desde cero para que el deporte crezca y en algún momento Salta, dentro de lo que es el NOA pueda llegar a lo más alto del podio Nacional.