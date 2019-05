¿El folclore salteño vive su peor momento?: Denuncias, disoluciones e incertidumbres

Este 2019 trajo a la escena salteña momentos de turbulencia que parecen no apaciguarse. Teniendo como protagonistas a nuestros músicos más renombrados, la crisis parece haber llegado a aquellos conjuntos “intocables”, consagrados históricamente por el público.

El año comenzó con el fuerte rumor de que Juan Fuentes abandonaría Los Huayra para dedicarse a su carrera solista. Sin confirmaciones, el conjunto terminó sus presentaciones de verano, sin anunciar nuevas fechas. Recordemos que en el mes de enero, el “Colo” Juan José Vasconcellos, ya confirmaba que el grupo haría un “break organizativo” en el mes de marzo para definir qué rumbo tomarían. Sin embargo, los meses pasan y nada indica que Los Huayra vuelvan a subir próximamente a los escenarios, ni qué pasará con sus integrantes.

Más allá de la decisión de Juan Fuentes de abrirse del grupo, recientemente aparecieron nuevos rumores que indican que las internas del grupo habrían llegado a instancias legales. A esto se suman otras voces que afirman que la posible llegada de Federico Maldonado al grupo, como reemplazo de Fuentes, no habría sido bien recibida por todos los integrantes, quienes además, solicitaron un veedor contable para monitorear el manejo que tuvo la banda. Aparentemente, hay sospechas de manejo fraudulento sobre uno de los integrantes.

Ante este panorama, nadie tiene certezas de qué ocurrirá con Los Huayra, uno de los conjuntos musicales salteños más queridos y quienes supieron representar a nuestra provincia por el mundo.

Denuncias, abusos y alejamiento: el caso Teruel

Sin poder superar la ausencia que hacen sentir los chicos de Los Huayra en los escenarios, ahora se suma el caso de Los Nocheros. Si bien la banda no anunció su disolución, uno de sus integrantes fundadores, Mario Teruel, confirmó su alejamiento del conjunto folclórico que supo mantenerse vigente a través del tiempo y a pesar de los cambios en su formación.

La decisión de Mario Teruel se suscitó luego de que Lautaro, uno de sus hijos, fuera detenido e imputado por un caso de abuso sexual contra una nena de 10 años. En la jornada de ayer, Mario comunicó su decisión de alejarse de Los Nocheros, a fin de que no haya confusiones con los asuntos personales de su familia que pudieran perjudicar al grupo.

"Estimados, ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de ’Los Nocheros’ para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa. Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad”, así anunciaba Mario Teruel su decisión final de alejarse del grupo que lo vio cantar durante décadas. Habrá que esperar a que el escándalo que sacude a la familia Teruel supere las instancias legales para ver si esto revierte el distanciamiento de Mario.

El Chaqueño, en el ojo de la tormenta

En las últimas horas, comenzó a recorrer los medios locales y nacionales el caso de un músico cordobés, llamado Renzo Tapia, quien denuncia haber sido maltratado por Oscar Esperanza, en el marco de una presentación del Chaqueño en la Plaza de la Música en Córdoba.

La situación sucedió luego de que mujeres del público pidieran efusivamente que el Chaqueño permita a Renzo Tapia a subir al escenario. Este hombre expresó en Radio Suquía que se llevó una gran decepción en el show.

“Fui a escucharlo y unas señoras que me siguen, porque canto hace veinte años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él. Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo?’. Cuando me vio exclamó ‘Ah, pero es un viejo'”, relató Tapia a Radio Suquía. Según el hombre, el músico le dijo “cantá vos” cuando subió al escenario y él le propuso hacer un dúo. “Cantemos juntos, maestro, usted es mi ídolo”, le aseguró y Palavecino, con un tono burlón, insistió: “No, cantá vos, a ver qué podés hacer”.

A pesar de que la reacción inicial no fue la esperada, el fanático se animó a cantar y relató que en un momento quiso acercarse al músico con una muestra de afecto que no fue correspondida. En su relato, el músico cordobés afirma que luego de esto el Chaqueño lo insultó de manera irreproducible.

Esta situación replicó en los medios, ganando voces a favor y en contra del cantante, ya que hay quienes que desmienten los malos tratos.

Recordemos que en diciembre del 2018, el Chaqueño fue noticia por un desatinado comentario que hizo en vivo, hacia una periodista de Canal 10 de Córdoba.

Estos tres casos que tocan a grandes bandas salteñas, como lo son Los Huayra o Los Nocheros, sumados al caso del Chaqueño, demuestran la crisis que atraviesa nuestro folclore, quedando a la expectativa los fanáticos de estos talentos salteños, que esperan verlos brillar en los escenarios sin que nada los opaque.