Jesús, el gauchito tartagalense que bailó en su silla de ruedas

Sin duda alguna el acto que ha llamado fuertemente la atención en “Tartagal danza al galope”, fue la presentación de Jesús, quien acompañado de su hermana y de Alejandro Villanueva, bailó folklore en este evento.

El evento «Tartagal Danza al Galope» se llevó a cabo el domingo pasado en la finca Patti ubicada en Barrio Santa María, en el marco de los festejos del 25 de Mayo. A la hora de la presentación de los Bailarines de la Escuela de Formación Artística de la Lic. Carolina Bustillos, Jesús Salas -un joven con capacidades diferentes quien se encuentra en una silla de ruedas- se mostró muy entusiasmado a la hora de bailar folklore junto a su hermana Florencia.





Florencia Salas compartió la emoción de ver bailar a su hermano Jesús, a través de su perfil de Facebook, como dio a conocer ciudadfm.com.ar:

“Esta foto es todo lo que está bien. Rodeada de gente hermosa. Compartiendo con el amor de mi vida, mi hermanito. Verlo disfrutar, bailar, cantar, gritar, reír, sonreír, ser parte del grupo, ME LLENA EL ALMA. Amo y me hace inmensamente feliz cada segundo que bailo con él. Siempre juntos en todo Chechu. Gracias por enseñarme y demostrarme que todo es posible, que no hay que dejarse vencer por nada ni por nadie. Te voy a acompañar en cada situación que se te presente, y se que vos lo vas a hacer por mi también. TE AMO CON TODO MI SER, y espero que mantengas ese entusiasmo y energías para toda la vida. Realmente sos un ejemplo a seguir, mi bailarín favorito, mi gaucho. Te amo muchísimo, a seguir disfrutando corazón”.