El Papa reveló que el exobispo Zanchetta ya está en el banquillo

En una entrevista en la que habló de todo con el canal mexicano Televisa, difundida hoy por el Vaticano, el Papa habló de la "monstruosidad" de los abusos en la Iglesia y reveló que el exobispo de Orán Gustavo Oscar Zanchetta, prelado acusado de estos delitos a quien trasladó al Vaticano a fines de 2017, ya está siendo procesado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó La Nación.

"Hará 15 días me llegó oficialmente la investigación previa. La leí, y ví que era necesario hacer un juicio. Entonces lo pasé a la Congregación de la Doctrina de la Fe, (donde) están haciendo el juicio", reveló Francisco, en una entrevista de 1 hora y 40 minutos con Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa y decana de los vaticanistas, en la que tocó, con humor y desenfado, muchos otros temas.

Preguntado si había traído al Vaticano a Zanchetta para defenderlo y si había, incluso, creado "ad hoc" un puesto para él en el Apsa (la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, ente que admnistra las propiedades del Vaticano), cargo del que luego fue suspendido, el Papa dio detalles sobre un caso más bien nebuloso. Y se defendió.







Aunque Zanchetta, de 55 años, renunció sorpresivamente a la diócesis de Orán por motivos de salud el 29 de julio de 2017, el Papa confirmó que fue él quien le pidió la renuncia. Antes de eso, lo llamó al Vaticano porque había salido "una acusación" en su contra por imágenes pornográficas en su teléfono. "Hubo una acusación y yo inmediatamente lo hice venir a él acá con la persona que lo acusaba y explicarla. Una acusación con teléfono", dijo, al confirmar que se trataba de imágenes, pero sin especificar su contenido.

"La defensa de él es que se lo habían jaqueado y se defendió bien", dijo. Desde entonces comenzó a seguirlo especialmente, señaló el ex arzobispo de Buenos Aires. Y cuando, tiempo después, llegaron desde la Nunciatura (embajada de la Santa Sede en el Vaticano) denuncias contra Zanchetta por maltrato y abuso de poder, volvió a llamarlo a Roma y a pedirle la renuncia. "Lo hice venir y le pedí la renuncia", evocó, al detallar que luego lo mandó a Madrid, España, para que Zanchetta hiciera exámenes psiquiátricos. Estos derivaron en un tratamiento mensual, por lo que "no convenía que volviera a Argentina", explicó.







Fue entonces que decidió traerlo al Apsa, como asesor, porque "el test decía que tenía capacidad de gestión". Más tarde, cuando hubo un obispo nuevo en su diócesis decidió, en diciembre pasado, hacer la investigación previa de las acusaciones salidas a la luz. Y las cosas tardaron porque en ese período en la Argentina hay vacaciones, indicó.

"Entonces, por qué le cuento todo esto: para decirle a la gente impaciente 'no hizo nada', el Papa no tiene que andar publicando todos los días lo que está haciendo, pero no quedé quieto desde el primer momento de este caso", explicó. "Hay casos que son largos, que esperan más, como éste y explico el por qué, porque no tenía los elementos o por 'h' o por 'b', pero hoy está ya en juicio en la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea no he parado", se defendió.

Francisco dijo desconocer cómo terminará el juicio al que está siendo sometido Zanchetta, en el que, aseguró, prefiere mantenerse al margen, por tratarse de un compatriota. "Ahora, en qué va a terminar el juicio... no sé, lo dejo en manos de ellos. De hecho al ser obispo tengo que juzgarlo yo, pero en este caso dije no. Hagan un tribunal, dan la sentencia ustedes y la promulgo yo", reveló.