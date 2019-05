La familia de Jimena Salas se enteró del cambio de Fiscales por los medios

El cambio de fiscales en la causa de Jimena Salas, trajo molestas en la defensa de la familia a cargo de Pedro Arancibia, quién FM profesional manifestó que que ayer se anoticiaron por lo los medios de comunicación que Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero serán los nuevos fiscales de la causa.“Nosotros ya lo veníamos expresando que nos enteramos por los medios, por Ustedes, lo que es un detalle muy importante”.

El letrado consideró que este cambio no será determinante en la causa sino al contrario podría ralentizarse. " Hasta ahora lo único concreto en cuanto a medidas efectivamente tomadas fue este cambio de Fiscales que la verdad para nosotros no es muy prudente hablar sobre los resultados porque no lo sabemos. Pero no nos pareció lo más determinante, al contrario los nuevos fiscales van a tener que embeberse de la causa y empezar a analizarla profundamente, lo cual le va a llevar mucho tiempo” cuestionó.







Desde su lugar, Arancibia dijo que se debiera haber trabajado en el refuerzo de personal abocada a la investigación y se refirió al mensaje que se deja apartando a los Fiscales.

“Yo hubiese preferido que directamente se haga un refuerzo de personal y de gente que salga a la calle a investigar, porque acá lo que está importando es realmente dar con los autores del crimen, más allá de quién sea el fiscal. Por eso es muy peligroso personalizar las causas penales, decir se fueron los otros dos fiscales porque no hacían nada esa es un poco la imagen que se pretende dejar. Me parece que es un error, a mí me consta que por lo menos Pablo Paz actuó con mucha responsabilidad con mucha profesionalidad en el marco de lo que él podía" agregó.

Por último, Arancibia insistió que estos movimientos o cambios son un retroceso o demora a simple vista. Indicó que es necesario recursos, gente en la calle buscando los autores, incorporación de tecnología y gente capacitada entre otras cuestiones.