Paro general del 29M: trabajadores marcharon en reclamo a la crisis económica

La movilización se concentró en la Plaza 9 de Julio, donde dirigentes sindicales, organizaciones sociales y autoconvocados manifestaron su repudio a las políticas económicas implementadas por el gobierno Nacional.

Juan Arroyo, titular de ATE, manifestó: “Hoy es un día más de lucha, llevamos más de 60 paro en los casi cuatro años de gobierno de Macri, en contra de las políticas de este gobierno que implementa sobre los que menos tienen”

El dirigente manifestó que piden que Macri abandone la presidencia, “nunca hizo nada por los que menos tienen, está vaciando nuestro país, está endeudando nuestro país por más de 100 años y esto significa más crisis para los que menos tienen. A este gobierno lo único que le interesa es estar bien con el Fondo Monetario Internacional que se lleva todo”.

Arroyo criticó a la Cámara de Comercio por manifestarse en contra del paro: “Es el sector que más sufre, el sector que más trabajadores tuvo con el cierre de locales, por la situación precaria que tienen”.

Jorge Guaymás, titular de la CGT en Salta, comparó la situación actual con los años 1991, “un neoliberalismo totalmente sometido a los mandatos del FMI, totalmente alejado de los compromisos sumidos en campaña, en tres años y medio lo único que vemos son ajustes y más ajustes, ningún tipo de esperanza ni mesa de diálogo”.

El ex diputado manifestó que las medidas de fuerza seguirán endureciéndose. “Van a haber paros y más paros porque no vamos a permitir que en éstos seis meses. Vemos mucha complicidad con el FMI, se han olvidado de la unidad de los distintos sectores sociales, que tendrían que haberse puesto del lado de los trabajadores y no escuchar a quienes nos sometieron en la precarización y en la inflación que día a día nos perjudica”.

Desde la CTA, Julio Molina destacó que hoy es una jornada más de lucha, “un paro gestado a nivel nacional que convocó a distintos sectores. Este paro fue efectivo casi en un 100% gracias a la adhesión de los compañeros de transporte. Reclamamos por las políticas de hambre que ha implementado el gobierno nacional en complicidad del gobierno provincial”.

Molinas destacó la unidad de los gremios. “Queremos que esta historia se acabe, que haya un cambio, el endeudamiento del país. No creo que haya un cambio, el gobierno es oligárquico, que defiende a la patronal y a las grandes empresas. Falta en Salud, Educación, hay tarifazo, las familias de todo el país padecen situaciones caóticas, pagan la luz o dan de comer a sus hijos”.