La desalojaron, no tiene adonde ir y pide un lugar para vivir con sus 5 hijos

Una madre desesperada quedó en la calle y pelea por conseguir un lugar donde vivir con sus cinco hijos. Los seis fueron desalojados el jueves de la semana pasada de un terreno que ocupaban en Ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad.

En diálogo con InformateSalta, Paola reconoció que estaba usurpando el espacio, que estaba desocupado y porque no encuentra los medios para poder pagar un alquiler. “Decidí refugiarme en ese lugar porque la verdad que no encontraba otra solución y a mí me había llegado la orden de desalojo y pensé que lo podía frenar con un abogado pero no pude,” dijo.

Al conocer su situación, los mismos vecinos decidieron construirle una especie de “rancho” para que no continúe con sus niños a la intemperie, más teniendo en cuenta que el frío se hace sentir por las noches. “Recibo más ayuda de la gente que menos tiene que esperar de alguien que realmente tiene el poder en sus manos para hacer algo,” expresó.

La mujer no quiere retirarse de la zona hasta tanto pueda conseguir un lugar donde vivir dignamente con sus niñas de 17,6 y 2 años y sus niños de 15 y 13. “Nunca pude hacer los trámites en el IPV porque antes pedían un cierto monto para ingresar, para tener una vivienda, entonces lo que yo si renové era en Tierra y Hábitat tengo el expediente hace 9 años,” detalló.

En este sentido, subrayó que le sorprendió la gran cantidad de policías que llegaron a desalojarla. “Vinieron más de 10 camionetas. Yo no soy una delincuente, reconozco el error de haberme metido, pero yo solo busco un lugar para mis hijos. Ellos tienen el derecho a tener su lugar, su espacio,” manifestó.

Ella solo quiere poder contar con un espacio, donde sea, para poder vivir junto a sus hijos. “La cuestión es irme con ellos, estar tranquila y saber que ladrillo que yo ponga ahí va a ser mío y que nadie me lo va a sacar,” indicó.

Asimismo, cuestionó que la dueña del terreno, quien acompañó a los uniformados durante el desalojo, no lo ocupa. “Si tanto lo necesita la señora porque no se va a vivir, porque esos terrenos son para la gente que necesita, que anda con problema habitacional, son terrenos fiscales, no es como dice la gente terrenos privados. Este terreno tiene el uso precario nada más que da el gobierno, están colgados de la luz,” explicó.

Mientras consiga un lugar, Paola pide la colaboración de los salteños con lo que puedan, desde alimentos, ropa para sus niños hasta una garrafa porque se quedó sin la que tenía. “Todo suma. Yo en este momento no estoy trabajando, estoy esperando que venga la Cooperadora y vea la situación en la que estoy, vea cómo la estoy pasando.”

Quienes quieran ayudarla, pueden encontrarla en Ampliación Parque La Vega, manzana 9, lote 1 (casita que se encuentra sobre la vereda) o comunicarse al teléfono celular 387-156387929.