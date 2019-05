Donar órganos es dar vida: Hay 7000 personas que esperan un nuevo comienzo

Hoy 30 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en recuerdo del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz, después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representó la posibilidad de "Vivir y Dar Vida".







En este marco, Salta no está exenta de estos festejos y principalmente de la toma de conciencia que se busca generar en la comunidad para lograr que se conviertan en donantes voluntarios.

Hoy mientras se desarrollaban las jornadas, coordinadas por el profesorado de Educación Física del Instituto San Cayetano, alumnas se abocaron a invitar a ser donantes. En un lapso de 3 horas lograron alrededor de 30 inscriptos, esperando que mientras se desarrolle el evento en la Plaza 9 de Julio el número crezca.

Carlos Russo, es profesor de Educación Física y contó a InformateSalta que su vida cambió totalmente después de recibir el trasplante de pulmón y corazón.







“Hoy es un día muy importante, yo soy trasplantado de doble pulmón hace 5 años en la Fundación Favaloro. Me cambió la vida, yo tuve un problema cardíaco, en realidad mi corazón y pulmones estaban en perfectas condiciones fue un problema a nivel medular que se muta un gen, me elevó las plaquetas en sangre y eso me produjo una trombosis. Tenía muchos coágulos en sangre y se me tapó la arteria del corazón y eso me llevó al trasplante cardio-pulmonar”.

En su caso, Carlos contó que estuvo 6 años en lista de espera hasta que entró en Emergencia Nacional y a los 15 días apareció el donante.

“Apareció el donante que yo digo que es mi ángel, mi salvador que me acompaña todos los días porque lamentablemente una persona dejó de vivir. Pero él en vida dijo que sí quería ser donante y salvó a cinco personas, y entre esas soy yo. Todos los días me levanto con todas las ganas porque tengo que conmemorar esto. Siempre voy a estar agradecido, no sé quién es, pero sí que tuvo mucho amor, y que cuando llegó a su fin quiso seguir viviendo en otra persona, así que yo eternamente agradecido y haciendo y participando en todos los eventos para que la gente tome conciencia y siga diciendo sí a la donación de órganos” destacó el profesor recalcando que más de 7000 personas se encuentran en lista de espera en el país.







En tanto, Noemí Cruz otra joven trasplantada recordó sus primeros síntomas hasta que le diagnosticaron la falla renal aguda, lo que la llevó a dializarse.

“Estuve 4 años en hemodiálisis y hace 4 años recibí un trasplante de riñón. Estuve en lista de espera del CUCAI y a través de eso pude recibir mi trasplante. Desde los 18 años tuve síntomas pero no estaba consciente de lo que tenía. Invito a la gente que se anime a ser donante, que hay personas en estos momentos haciendo hemodiálisis, y están esperando su órgano y poder tener una mejor calidad de vida como yo la tengo ahora”.

Mirá y escuchá el testimonio de Carlos y Noemí.