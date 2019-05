Urtubey: “Desde Salta estamos construyendo un nuevo camino para el país”

Acompañado por cientos de salteños, el gobernador Juan Manuel Urtubey, brindó un discurso en el acto de apoyo a su candidatura a presidente organizado por Libres de Sur.

Con un Estadio Delmi colmado de gente, el mandatario comenzó agradeciendo a todos los presentes, los que llegaron de cada rincón de la provincia. “Como otras veces en nuestra historia, nos reunimos los salteños para entre todos reafirmar nuestro compromiso y hacer que se escuche fuerte a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde Salta estamos construyendo un nuevo camino para el país,” dijo.

Urtubey consideró que el problema de la Argentina no se resuelve con operaciones de prensa o de redes sociales sino con los argentinos trabajando con un proyecto común. “No es novedad lo que pasa hoy así como le pasó a nuestro General Güemes y sus gauchos, mientras aquí daban la vida por la Patria, en Buenos Aires se la pasan de cabildeos y negociaciones,” señaló.

En este sentido, aseguró que desde Salta comenzará una nueva marcha para liberar al país de la mediocridad, indignidad, pobreza y de aquellos que trafican con nuestros ideales. “Hoy igual que los que hicieron nuestros héroes, nosotros venimos a refundar una Argentina solidaria,” expresó.

Asimismo, manifestó que no se sumará al espectáculo grotesco de los políticos mientras la gente se muere de hambre. “Tenemos que liberar a nuestro pueblo y tenemos que hacerlo con convicciones, no me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie, ni para que sigan aplastando a los trabajadores a la Argentina, ni Macri ni Cristina, hay alternativa en la Argentina. Somos la alternativa. No se olviden de nuestra historia, de nuestros viejos, laburen por nuestros hijos, hagamos la Argentina que nos debemos,” concluyó.