Abandonaron a un bebé: "me llamo Mateo, mi mamá no puede cuidarme"

Un grupo de chicos que iba al kiosco este miércoles en la localidad bonaerense de Merlo se topó en el camino con una caja que les llamó la atención. En su interior había un bebé recién nacido y su curiosidad le salvó la vida.

Estaba vestido, envuelto en una frazada y un gorrito de lana azul le cubría la cabeza. También tenía pegada en el pecho una nota que había escrito su mamá antes de abandonarlo. "No lloraba, pero estaba muy frío", dijo una vecina, que fue la primera que lo asistió en el lugar.

"Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", decía el papel manuscrito, en el que además la mujer le pedía perdón a su hijo y también que buscaran a su padre, que no sabía de su paternidad.

Los chicos que encontraron a Mateo avisaron a una vecina y ella después llamó al 911. "Nos fijamos que no estuviera lastimado y lo abrigamos", relató la mujer. La policía llevó al bebé al hospital más cercano y, según trascendió, permanece internado pero fuera de peligro.