Escándalo en el programa de Lizy Tagliani con una famosa: gritos, enojos y abandono

Lizy Tagliani la viene rompiendo en la pantalla de Telefe con "El precio justo". Por tal motivo, se sumo una edición especial con famosos los domingos a la noche. Ese envío en principio iba en vivo, pero luego comenzó a grabarse ya que la conductora hace teatro los fines de semana, informó Primicias Ya.

Y según contaron en "El Espectador" (CNN Radio), en el programa que se grabó el martes pasado y que saldrá este domingo por Telefe, se produjo una fuerte pelea entre dos de los famosos invitados.

"Miriam Lanzoni y Guido Süller discutieron fuerte y se dijeron de todo. Ella no sabía que iba a estar él y se terminó yendo del programa. No se quedó a grabar y fue reemplazada por Costa", informaron desde el ciclo radial.

Recordemos que hace unos meses, Guido acusó a Miriam de deberle plata por un trabajo que él realizó en su casa, cuando aún estaba casada con Alejandro Fantino.

"Es una psicópata, una mentirosa serial, esta se la sigo a muerte", acusó el hermano de Silvia el año pasado en "LAM". "Yo hice una reforma importante en su casa, me pidieron que transforme un lavadero en un quincho, agrandé la cocina, hice una galería, cambié los pisos", contaba el arquitecto.

"Era una casa hermosa, muy bien diseñada pero mal construida. Fantino era el que realmente trabajaba, y no tenía tiempo, entonces me pasó con Lanzoni, yo arreglaba todo con ella. Fantino la conoce, por eso no se mete", declaró en aquella oportunidad. "Es muy viva, ella le administraba la plata de Fantino, tenia cheques en blanco firmados por él", sostuvo Guido.

Tras esta acusación, el mediático y la actriz se encontraron por primera vez en un estudio de TV y ella estalló de furia y no quiso quedarse para grabar el programa deLizy.