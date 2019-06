Juicio Cintia Fenández: ¿Cuáles son las penas que se barajan?

El jueves 6 de junio, la fiscalía, a cargo Ramiro Ramos Ossorio, será el encargado de abrir la etapa de alegatos y su exposición es aguardada con mucha expectativa por el tribunal, el resto de las partes, en especial la defensa, y sobre todo por Ana Fernández, la madre de Cintia, la joven hallada sin vida el 3 de mayo de 2011 en su departamento en Parque la Vega.

“Si hay justicia, el asesino de mi hija tiene que ser condenado a perpetua”, declaró Ana Fernández, antes y después de prestar declaración en el juicio.

Incluso en los últimos días, el Procurador General, Abel Cornejo, destacó la labor de la fiscalía y adelantó que lo mejor se iba a ver en la última etapa del debate, por lo que se espera que la pena a ser reclamada por la fiscalía no debiera ser menor a la ya exigida por la madre de Cintia.

Para llegar a esa figura, los caminos del fiscal son acotados, pues no puede alegar que se trató de un femicidio, y no porque las características del caso no los permitan. Es que esta figura penal recién fue sancionada en noviembre del año 2012, un año después de ocurrido el crimen, por lo que no se podría aplicarla, pues la ley, en este caso, no tiene un efecto retroactivo.







Otra vía para llegar a la perpetua, según lo contemplado por el artículo 80 del Código Penal, se podría echar mano de la figura de la alevosía, por ejemplo, o bien, para “ocultar otro delito”, dos alternativas que la legislación penal ofrece para estos casos.

El principal inconveniente radica en el hecho de que Condori llegó a juicio procesado por el delito de homicidio simple, contemplado por el artículo 79, el cual establece, sin embargo, una pena también muy dura, pues el máximo de la misma alcanza los 25 años de cárcel.

La disyuntiva, entonces, está entre seguir adelante con la misma figura de homicidio simple o bien avanzar sobre el artículo 80, y plantear así un posible cambio en la calificación penal, algo que no sería tan sencillo, pues la defensa del policía, estaría en condiciones de pedir el rechazo y, en caso de que el tribunal haga lugar, pedir una prórroga para prepararse ante una nueva acusación.





Aunque todo indica que este sería el camino, en realidad, podría ser un tropiezo, pues los expertos explican que la pena perpetua, por lo general, se conmuta en 25 años de prisión, una cifra a la cual la fiscalía podría llegar sin cambiar la calificación penal ni retrasar así el debate.

La defensa, obviamente, espera que la fiscalía abra el juego para acomodarse a la coartada de Condori, algo que no pudo hacer desde que se inició el juicio, tanto por falta de pericia como por la mala impresión que causaron los testigo “hablados” que llegaron a declarar a favor del policía.

Este, en definitiva, es el panorama que se respira en torno al juicio, y que será develado el jueves próximo, cuando el tribunal llames a las partes para reanudar el debate, uno de los casos de mayor trascendencia de este año.