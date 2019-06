El maquillaje traicionó a Laurita y en las redes criticaron el look que usó en PH

El programa de Andy Kusnetzoff se volvió a vestir de gala para recibir a varias de las figuras mas importantes del país.

Entre ellas se encontraba: Nicolás Cabré, Teté Coustarot, Jorgelina Aruzzi, Axel Kuschevatzky , Caruso Lombardi y Laurita Fernández, que fue duramente criticada por la mala jugada de su maquillaje.

“Alguien que le diga a la maquilladora de Laurita Fernández que no le meta tanto brillo en la cara que parece que tuviera la piel re grasosa #PodemosHablar”, “Que le pusierona Laurita Fernandez en la cara! Parece que tiene cera para pisos, queda muy feo eso deoos, tanto brillo parece transpirada!”, “El brillo en la cara de Laurita Fernández! Que se pasó Blem?!?#PodemosHablar”, “Me molesta demasiado lo mal que maquillaron a Laurita Fernandez, ese brillo en la cara que es?! Parece súper transpirada” y “No sé si tiene más brillo, en el vestido o en la cara. Quién te maquilló así te lo pido por favor!!!”, fueron algunos de los comentarios en contra la bailarina.

Ademas, Laurita contó como nació el amor con su pareja, Nicolas Cabre: “Como actor siempre me encantó pero en lo personal, cuando me convocaron para Sugar todos me decían ‘ojo con Cabré…’. Y en un punto te la creés”, “Hay cosas que son inevitables. Nosotros no nos habíamos cruzado y ya decían que yo la había pasado a buscar por Canal 9. Eso es porque los periodistas dicen pel… y punto. Cada uno tenía su historia y no queríamos tener líos”.

“Todo eso que yo pensaba que era me lo metí en el bolsillo. Conocí otra persona”, afirmo Laurita Fernández sobre la mala fama que tiene su pareja en los medios.