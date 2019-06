El escandaloso video de Antonella Roccuzzo con Messi

¿Así funcionan las relaciones exitosas no? Esta publicación de Antonella Roccuzzo en la cuenta de instagram de sus fan es bastante impresionante, porque la rosarina no tiene idea de cuándo fue el debut deportivo de Lionel Messi, soltando una respuesta errada, pero el crack del Barça no se salvó, pues fue preguntado sobre el peso de Thiago en su nacimiento y no acertó.

A pesar de fallar, se puede ver como la pareja rosarina tiene esa felicidad que ilumina la cara de los enamorados, los años y altibajos no han podido extinguir el amor de ambos según donbalon.

Este video fue un hallazgo del los fan y deja expuesta a Antonela.

En una entrevista que se realizó hace unos años atrás para la televisión argentina, Messi admitió que quedó prendado por Antonella apenas la vio, contó un detalle de cuando se conocieron: «Hace once años que estamos juntos, nos conocemos desde chiquitos. La encaré yo. Fue algo mutuo lo que nos pasó. Aunque estuvimos un tiempo sin hablar, todo se acomodó. Fue amor a primera vista».

El encanto de Antonella radica en su humildad, la cual no pierde a pesar de la fama y reconocimiento, a pesar de ser la pareja del que probablemente sea el mejor futbolista en la historia del fútbol, ella se mantiene fiel a sus principios y hace que Messi a su vez mantenga los pies sobre la tierra, lo que es un gran mérito cuando las nubes son tan fáciles de tocar con su talento.