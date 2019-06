El desnudo total de Miriam Lanzoni

Miriam Lanzoni suele ser bastante jugada y una vez más demostró que le gusta arriesgarse. La actriz posó desnuda y publicó la foto en las redes sociales.

Junto a la imagen, Lanzoni , ex pareja de Alejandro Fantino, escribió: "Mi templo es mi cuerpo. Y mi templo es sagrado. De las formas no me llevaré ni quedará nada... De mi esencia más pura es el todo. En ese lugar vivo y por ello me desvivo. Basta de poesía. Donde tu ves tetas, abajo hay alma en constante desarrollo y no hay silicona que valga".

Esta reflexión que posteó puede tener que ver con los rumores de ruptura con su actual novio, Christian Halbinger. Pero cuando la han consultado al respecto, respondió que están muy bien.