Juventud se despegó de las denuncias de un ex dirigente contra la Liga Salteña de Fútbol

El presidente Gustavo Klix aseguró que no comparten las mismas ideas que el ex presidente Rubén González, quien intimó a la entidad madre del balón pie a presentar documentación de los balances. También confirmó que dará su apoyo a la conducción de Chibán.

El presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán y la dirigencia de Juventud brindaron ayer una conferencia para dar explicaciones tras las acusaciones del ex presidente antoniano, Rubén González, quien mediante carta documento intimó a la entidad madre del balón pie a presentar documentación de los balances 2018 por supuestas irregularidades.

En la oportunidad, las autoridades de la Liga anunciaron que mostrarán la documentación a Juventud y todos los clubes.

A su turno, el presidente Gustavo Klix aseguró que no comparte las mismas ideas de Gonzáles y aclaró que no hay ningún vínculo formal con el club y el ex presidente.

Además aseguró que apoyará a la dirigencia de la Liga. “Nuestro club ingratamente se vio envuelto en una situación en la que no tenemos nada que ver. Y que quede claro que no es que no nos hacemos cargo de las cosas. No nos podemos hacer cargo de las opiniones de personas que no ocupan cargos en la comisión directiva del club”, expresó.

En tanto, Sergio Chibán confirmó que defenderá la honorabilidad de sus dirigentes. “En estos días ingresaron notas a la Liga y cartas documentos vinculados a directivos de una manera maliciosa, mal intencionados, ingratos, injustos y que la Liga ha tomado la decisión de exponer”, finalizó.