Increíble confesión de Fernando Dente: "Soy hijo de un cura"

Muchas veces la realidad supera a la ficción y éste parece ser uno de esos casos. Fernando Dente, quien tiene un perfil bajísimo, dio una entrevista a la revista "Gente" que hizo conmover a todos.

"Antes de morir, mi mamá me reveló que soy hijo de un cura", afirmó de manera sorpresiva. Además, el actor afirmó que "el arte lo salvó de la violencia familiar".

Por su parte, Tomás Dente, quien es panelista de "Nosotros a la mañana", se mostró consternado con las palabras de su hermano menor.

"Voy a a ser muy claro. Sé perfectamente de qué se trata todo esto. Banco incondicionalmente a mis hermanos pero yo no voy a decir nada al respecto", comenzó.

"No cuenten conmigo para esto. Estamos en un lugar muy autoreferencial en el periodismo y yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi familia porque mis padres ya no están para defenderse", concluyó sin ánimo de continuar el tema.

A pesar de que no le gusta hablar de su vida privada, Tomás hace algunos días había criticado duramente a sus padres en las redes sociales. "Alguna vez tuve una mamá y un padre. Ella hizo casi todo bien. Él casi todo mal. Por fin logro entender que soy, en gran parte, el perfecto resultado de ambos. (Más mi propia impronta, claro...)", había escrito.