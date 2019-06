Abuso sexual estudiantil: “El Colegio San Alfonso desconocía totalmente esta situación”

El viernes pasado el abogado Carlos Saravia denunció públicamente a ex alumnos del Colegio San Alfonso por haber abusado sexualmente de una alumna durante un viaje a Cafayate. InformateSalta dialogó con la directora de la institución quien aseguró que nunca les informaron de lo sucedido.

“Nos anoticiamos de esto el viernes a la tarde a través de portales de medios de comunicación, esto nos creó una gran angustia porque había un fin de semana de por medio y desconocíamos totalmente esta situación”, dijo Daniela Juárez.

“Todo ese fin de semana fue angustioso para nosotros, no sabíamos de qué hablaba el señor Saravia y en los medios habló de una responsabilidad de la institución y no sabíamos por qué”, añadió.







El lunes siguiente a primera hora se reunieron con el abogado del colegio para buscar información. “Él se presentó en la fiscalía, no le compartieron el expediente porque no somos parte del. Sólo se le informó que hay una situación de abuso sexual, pero no sabemos quiénes son los alumnos, si efectivamente en algún momento asistieron al colegio, ni siquiera sabemos quién es la víctima”, detalló.

“Hablaron del colegio constantemente, en algunos medios, llegaron a publicar que yo dije que había que perdonar, cuando nunca supimos de esta situación. Es algo muy lamentable y triste. Nunca una familia se comunicó con nosotros para informarnos esto”.

En ese sentido explicó que desde hace años el colegio no organiza viajes de estudio. “Esto es un hecho gravísimo, por eso seguimos buscando información, tampoco está claro en qué año egresaron estos chicos, no tenemos información”.