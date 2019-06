Macri: "Ahora sí estamos listos para crecer durante muchos años"

El presidente Mauricio Macri encabezó la inauguración del nuevo Metrobus de Quilmes, un distrito que Cambiemos pelea por retener en las elecciones bonaerenses de octubre.

Acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y por el intendente local, Martiniano Molina, el jefe de Estado en clave electoral aseguró que durante su primera gestión debieron construir las bases para asegurar varios años de crecimiento económico.

"No vinimos a hacer esto, pero sin las bases, sin los cimientos, un país grande como este no puede crecer. Sin estar conectados entre nosotros, no se puede crecer. Sin instituciones transparentes donde se cuide el dinero de la gente, es imposible crecer. Y eso es lo que estuvimos haciendo. Por eso, ahora sí estamos listos para crecer durante muchos años en base a hechos reales", declaró.

El mandatario recordó que recientemente se cumplieron 8 años del primer Metrobus, inaugurado sobre la Avenida Juan B. Justo, en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a la resistencia inicial de los conductores de colectivos, los canales exclusivos de circulación para el transporte público se transformaron en una de las obras más valoradas por los vecinos. El inaugurado este martes en Quilmes es el Metrobus n° 15, entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

"No es fácil animarse a cambiar, salir de los lugares de confort, de lo conocido, de lo que uno cree que es seguro… Pero nosotros estábamos convencidos y el cambio en el transporte público es uno de los ejes centrales", aseguró Macri.

Quilmes es uno de los municipios que Cambiemos ganó en 2015 y que ahora buscará retener con una nueva postulación de Molina. Las encuestas marcan un desafío complejo para el oficialismo en varios distritos. Los intendentes con mayor intención de voto son Nestor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López) y Gustavo Posse (San Isidro); el resto deberá hacer grandes esfuerzos para mantener la conducción en sus respectivos municipios.