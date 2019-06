Leiva se ilusiona con la llegada de Urtubey a la Rosada: "Salta y el Norte van a poder concretar obras"

De cara a las elecciones que se realizarán en Salta y en todo el país, David Leiva, vicepresidente primero del Concejo Deliberante, en el programa #NoDejesParaMañana que se emite en Radio Con Vos Salta (89.7), le brindó su respaldo a la candidatura de Juan Manuel Urtubey a Presidente de la Nación.

En la oportunidad, señaló que si el gobernador tiene la oportunidad de conducir los destinos del país, Salta y el Norte tendrán la posibilidad de concretar obras que hoy no están. "Tenemos que laburar todos para que Juan Manuel tenga la posibilidad real de ser nuestro candidato”, opinó.







Al ser consultado sobre una posible candidatura a intendente de la ciudad, respondió que si bien su nombre es uno de los que se baraja sobre la mesa, el panorama es todavía incierto.

No obstante, resaltó que sueña con una ciudad diferente y agregó que lo principal es tener en cuenta a la gente. “Hay que saber qué quiere, de qué está harta y qué podemos hacer para que este descreimiento que hay en la política empiece a transformarse, no estoy de acuerdo con los que dicen que “todos son iguales”, hay que hablar con nombre y apellido”.







Sobre su relación con el intendente Gustavo Sáenz, indicó que tiene un vínculo de confianza para decirle las cosas que le parecen propicias o no. “Se realizaron obras que me parecen innecesarias en algunos lugares, y no en la periferia donde realmente hay que invertir, en zona norte no se hizo un proyecto de canalización”, lanzó.

Por último, se refirió al escenario local y señaló que hay tiempo para dirimir la interna dentro del frente Alternativa Federal. “Me parece muy sano esto de la interna, después la gente es la que decide”, finalizó.