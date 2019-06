Juicio Cintia Fernández: El abogado de Condorí cree que hay señales de una sentencia adversa

Restan tan solo dos días para que se conozca la sentencia en el juicio seguido contra Mario Condorí por el crimen de Cintia Fernández, ocurrido en el barrio Parque La Vega en mayo del 2011. Ese día, tras escuchar los alegatos, el Tribunal decidirá si el único imputado es culpable o inocente.

Mientras tanto, Daniel Luna, su abogado defensor, manifestó en Express que todo indica que se lo va a condenar, aunque las pruebas indiquen lo contrario. “Por un montón de situaciones que se han venido dando, hay señales muy claras, hay situaciones de arbitrariedad que se han venido dando en el juicio que son señales claras que a mí me hacen pensar que va a ser una sentencia adversa para Condorí,” dijo.

En este sentido, apuntó contra el fiscal de la causa Ramiro Ramos Ossorio quien solicitó al tribunal un llamado de atención para los letrados del acusado por sus constantes declaraciones mediáticas. “Ha tratado de callarnos y amedrentarnos en más de una ocasión. El habla y pretende que yo me callé, que yo no diga nada, que yo no exprese mi opinión acerca de lo que ocurre en este juicio. Eso es ni más ni menos que un acto de censura,” expresó.

Cintia Fernández - Mario Condorí

Luna consideró que lo que busca el fiscal con su pedido es que no se hable de los dos testigos que señalaron que el verdadero asesino de la joven sería un señor llamado Silvio Miguel Pierrini. “Estas dos personas señalaron con nombre y apellido y hasta con la dirección porque vivía en el block 47 de Parque La Vega este señor en la época en la que murió Cintia Fernández,” señaló.

Finalmente, indicó que el nombre aparece formalmente por primera vez en el juicio pero ya había sido mencionado años atrás ante la misma madre de la víctima. “Este señor que vino a nosotros los abogados defensores, se lo había dicho hace 5 años atrás a la señora Ana Fernández, que era la principal interesada. El la llamó, se reunió en un bar, le cuenta y la señora desprecia su información, no le cree, se levanta y se va,” contó.