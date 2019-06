¡Sorprendió a todos! Sol Pérez confesó cuánto debe durar el "buen sexo"

Sol Pérez sorprendió a todos sus compañeros de "Polémica en el bar", América, al contar cuánto debe tomarse de tiempo el acto sexual para ser considerado bueno.



Mientras Mariano Iúdica y los protagonistas del programa debatían sobre un estudio de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, que indica que el tiempo ideal para el coito es entre 5 y 7 minutos. y que menos de eso es insuficiente y más podría generar efectos adversos, como disminución de la excitación, dolores físicos y aburrimiento.



La modelo y panelista afirmó: "Es verdad. A mí no me gusta estar con un hombre que piensa mucho y no hace", definió Sol Pérez y agregó: "Me gusta el que es apasionado, el que se manda. No me gusta el que piensa mucho y está pensando en no... venirse. Que tarde mucho no, porque me aburre".