Ya rige el nuevo reglamento en el fútbol: estas son las leyes que entraron en vigencia

La International Football Association Board (IFAB) había anunciado hace un par de meses algunas modificaciones en el reglamento FIFA, que empezaron a regir desde el pasado fin de semana.

La final de la Champions League, uno de los eventos deportivos más esperados cada año, sirvió de escenario para el debut de las nuevas leyes en el fútbol agrupado por FIFA. Con algunas polémicas y otras reglas que parecen lógicas, jugadores y fanáticos tendrán que acostumbrarse al nuevo fútbol.

LA POLÉMICA CON LA MANO

- Los goles con la mano serán anulados, sea voluntaria o no. Tampoco será válido el tanto si el jugador se ayuda con la mano antes del remate.

- Elevar la mano o el brazo por encima de los hombros no es una posición muy "natural", por lo que los jugadores que así lo hicieran, incluso a la hora de deslizarse por el césped estarán "asumiendo un riesgo"

- Si la pelota que le llega a la mano o el brazo procediera de un rebote en el propio cuerpo del jugador, o de otro jugador cercano (de su equipo o del contrario) es prácticamente imposible evitar el contacto con el balón.

Un ejemplo muy cercano es el penal sancionado en la final de la Champions, cuando Sissoko, del Tottenham, tocó la pelota con su brazo luego de que le rebotara en el pecho. Con esta regla, que ya estaba en vigencia en dicho partido, el penal no debería haber sido sancionado.







CAMBIOS

Ahora los jugadores deberán abandonar el terreno de juego por la línea más cercana del rectángulo de juego para así evitar pérdidas de tiempo.

LANZAMIENTO DE FALTAS

Para también evitar las demoras los jugadores atacantes no podrán formar parte de la barrera que arma el rival en los tiros libres. Deberán estar, como mínimo, a un metro de distancia.

SAQUES DE ARCO

Ya no va a ser necesario que la pelota salga del área cuando el arquero repone para poder tocarla. Los rivales sí tienen que estar fuera del área.

PENALES

El portero ya no estará obligado a tener los 2 pies sobre la línea, bastará con uno.

CUANDO LA TOCA EL ÁRBITRO

Si el árbitro es el último en tocar la pelota antes de que el balón cruce la línea el gol no será válido. Si el contacto se da en alguna otra jugada por cualquier sector del campo, se deberá frenar el juego y reanudar con un bote a tierra.

TARJETAS AL CUERPO TÉCNICO

Antes el apercibimiento era verbal: o un llamado de atención o la expulsión, pero sin cartulina mediante. Eso también cambió: ahora los árbitros podrán amonestar o expulsar a los miembros del cuerpo técnico que están en el banco.

BOTE NEUTRAL

Estará a cargo de un jugador del equipo que tocó el balón antes de la interrupción del juego y en el mismo lugar. No habrá ningún rival a su lado y todos los demás jugadores permanecerán a 4 metros de distancia.

FALTAS DIRECTAS DENTRO DEL ÁREA PROPIA

En la actualidad no puede darse un pase dentro del área cuando se ejecuta un tiro libre, pero de ahora en adelante se podrá hacer.

LATERALES

Cuando se saca un lateral, los rivales deben estar por lo menos a 2 metros de distancia de la línea.

MÁS VELOCIDAD

Otra novedad interesante: cuando se señale una falta merecedora de amonestación, el equipo perjudicado podrá poner el balón en juego con la rapidez que desee, sin esperar a que el árbitro exhiba la tarjeta. Posteriormente ya se efectuará la amonestación.

OTROS DETALLES

También se modifican pequeños detalles de menor trascendencia. Por ejemplo: el equipo ganador del sorteo inicial podrá elegir entre la mitad de campo que más le convenga o bien la posesión del primer balón.