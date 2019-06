Pamela David se enojó con su producción por una fuerte pregunta íntima

Pamela David se enojó en vivo con la producción de su programa, Pamela a la tarde, por culpa de un incómodo momento que le tocó vivir al realizarle una pregunta íntima a Matías Alé.

El actor fue el invitado del flamante juego Dilema, un formato que consta de una serie de preguntas a un invitado que también pueden contestar los espectadores del ciclo a través de una aplicación en los smartphones.

“Todo bien con Mati hasta ahora, lo tomás con humor y descomprimís todo, pero ahora viene un momento delicado porque te voy a hacer una pregunta sobre recordarte algo de una persona que vos amás profundamente, alguien que admirás, alguien que recordás con mucho amor, que es tu fallecido papá, pero que a la vez tenés recuerdos duros y de violencia, violencia en tu casa”, le dijo la conductora al ex de Graciela Alfano para jugar en el segmento de “Confesiones”.

“No… algún chirlo, no fue violencia”, acotó Matías.

“Bien, pero en algún momento contaste que te daba vergüenza sacarte la remera por las marcas”, le comentó Pamela al invitado.

“Si, pero fue un error mío del que me voy a arrepentir siempre”, respondió él.

“Pero en algún momento lo contaste, te pregunto, ¿te daba vergüenza sacarte la remera por la marca de los cintazos?”, le consultó la morocha a un visiblemente incómodo Alé.

“No fue tan así y no quiero volver a reiterar eso porque no me hace bien, así que prefiero pasarlo por alto”, aseguró el actor.

Pamela le hizo la pregunta de Dilema de todas formas y le mostró las opciones: “¿Qué hiciste para terminar con la violencia que estabas viviendo en esa época? A – Pediste ayuda a tu familia; B – Enfrentaste a tu papá; C – Te fuiste con tu hermano o D – Denunciaste a tu papá. No respondas aún que tiene que contestar el país”.

Pasados los quince segundos para que el público responda, la conductora le pidió a Matías que contesta rápido, reconociendo que la pregunta le hacía mal.

"Esto no puede volver a pasar"

​

“Te digo la verdad, ni sé qué fue lo que dije, fue un momento mío en el que conté algo que no estaba bueno y con lo que le hice mucho daño a mi familia, así que prefiero preservarme la respuesta de esta pregunta. La respuesta realmente no me la acuerdo, pero lo vuelvo a decir, fue una equivocación mía contar en algún momento que mi viejo me pegó un chirlo. Como no la pasé bien en ese momento, prefiero saltearla, esa es la verdad”, sostuvo el invitado.

Tras el desplante de Alé, Pamela apuntó enojada contra su producción y se descargó de manera contundente, no sin antes revelar cuál era la respuesta correcta del juego.

“Ellos investigaron varias notas y dijeron que vos enfrentaste a tu papá, y que en su momento dijiste ‘no’ porque ya tenías dieciocho años, te le plantaste”, indicó.

“No podemos computar esta pregunta entonces, la damos de baja. Le pido a la producción que esto no vuelva a pasar, que no chequeen las preguntas con Matías Alé o con otro invitado, porque ‘Confesiones’, le recuerdo al público, son situaciones que ocurrieron en tu vida, y es importante chequear con el invitado. Si él me dice lo que me está diciendo ahora, ‘no me acuerdo’, no se puede jugar”, disparó.

“De verdad no me acuerdo lo que dije”, le aclaró Matías. “Te cuento que vos dijiste que lo enfrentaste”, aseguró la conductora.

“Recuerdo mi declaración, pero no lo que dije después de eso, y como no la pasé bien, no sé qué responder”, sentenció el actor.