Abuso de una ex alumna del San Alfonso: “Yo le pedía que pare, que me deje, que no quería”

La víctima, en su declaración, brindó detalles estremecedores del hecho ocurrido en un hostal de Cafayate en enero de 2018, por el cual, hay cinco jóvenes imputados. “Me empujó a la cama, me tocó los senos, y me llevó arrastrándome al baño”.

Luego que una ex alumna del Colegio San Alfonso denunciara un grave caso de abuso sexual, que involucra a varios de sus ex compañeros, ocurrido en enero de 2018 en Cafayate, Carlos “Uluncha” Saravia, en diálogo con InformateSalta, confirmó que hay cinco imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple agravado por el número de participantes,

En la oportunidad, señaló que los involucrados son penalmente responsables, puesto que al momento del hecho todos eran mayores de 16 años. “Hay un entregador, un abusador material, y tres que estaban afuera golpeando la puerta y querían entrar, ella los vio y dio nombre, edad y apellido de cada uno”, indicó el letrado, quien precisó que la denuncia fue realizada en diciembre del mismo año, luego que la joven recibiera asistencia psicológica.

La víctima, en su declaración, contó detalles desgarradores del momento cuando uno de los jóvenes abusó de ella. “Se acercó a mí, me quería besar, y como yo le corría la cara, me empujó a la cama, y me empezó a tocar el cuerpo, me subió el top que tenía, y me tocó los senos”, contó ante la Justicia.





Además manifestó que en todo momento le pidió que desista en su conducta. “Le pedía que pare, que me deje, que no quería hacer nada, me llevó al baño medio arrastrándome, de pronto se abrió la puerta y usé ese espacio para escapar”, sostuvo la joven, según consta en el expediente de la causa.

Sobre el estado de salud de la joven, el abogado relató que está bajo tratamiento psicológico. “Tiene por supuesto una preocupación por seguir expuesta, pero también el coraje de que denunciar lo que vivió, tiene miedo que no se haga nada, ese es el temor, que no se actúe conforme se debe”, manifestó.

También se mostró preocupado por el posible entorpecimiento de la causa puesto que todos los involucrados están en libertad, y aún no prestaron declaración. “Tienen citación para la próximo semana, no es descabellado pensar que deben estar en estos momentos tratando de ver cómo hacen para unificar una versión, esos son los defectos de la investigación, pero yo confío en que se sepa la verdad”, dijo.

Por último, lamentó que desde el Colegio San Alfonso no hayan repudiado el abuso, ya que si bien al momento del hecho los involucrados ya no pertenecían a la institución, la víctima asistió durante 5 años. “Están todos preocupados por un prestigio institucional pero no escuché una condena del colegio”, finalizó.